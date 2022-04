A 4iG Nyrt. éves rendes közgyűlése 29 forintos részvényenkénti osztalék fizetéséről döntött, amely több mint 30 százalékkal meghaladja a 2020-as üzleti év utáni 22,9 forintot (a 2019-es eredményből 22 forint volt az osztalék). A jövőbeni osztalékkilátások pozitívak.

A közgyűlés döntése értelmében a 2021. december 31-én forgalomban lévő, 103 207 921 darab törzsrészvény után összesen 2,99 milliárd forintot fizet ki a vállalat.

Az osztalék alapját a 4iG 2021. évi 3,97 milliárd forintos adózott eredménye képzi, amely több mint negyedével (25,6 százalékkal) haladja meg a 2020-as 3,16 milliárd forintos jövedelmezőségét.

A 4iG Nyrt. közgyűlése személyi változásokról is döntött, miután a felügyelőbizottságból leköszönt Simon Zoltán és Kunosi András. A 4iG igazgatóságának javaslatára a részvényesek két új, a távközlés, valamint a gazdasági és pénzügyi élet területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkező tagot választottak. Az EuroAtlantic alapító-elnökét Dr. Fellegi Tamást, valamint a Széchenyi Alapok Zrt. elnök-vezérigazgatóját Jobbágy Dénest. Dr. Fellegi Tamás korábbi fejlesztési miniszter átfogó üzleti, kormányzati és akadémiai tapasztalattal rendelkezik, többek között a MATÁV vezetésében is részt vett. Jobbágy Dénes egyedülálló karriert futott be, mely során olyan kiemelt pénzügyi intézmények vezetésében is szerepet vállalat, mint az Eximbank, az MFB, illetve a Diákhitel Zrt., továbbá a – jelenleg a 4iG Csoporthoz tartozó – Hungaro DigiTel létrehozásában is szerepe volt, amelyet követően a MATÁV vezérigazgató-helyettesi pozícióját is betöltötte.

A 4iG 2021-es évre vonatkozó egyedi beszámolóját, mérlegét és eredménykimutatását, valamint konszolidált mérlegét, eredménykimutatását és éves beszámolóját is elfogadta a társaság közgyűlése. Az ülésen újraválasztották a társaság könyvvizsgálóját, illetve elfogadták az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának változását. A Cégcsoport nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti konszolidált értékesítési árbevétele korábban nem látott magas szintre, 93,65 milliárd forintra emelkedett 2021-ben, amely 63 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit.

A 4iG vállalatcsoport olyan infokommunikációs nagyvállalat, amely a hazai IT területén elsőszámú rendszerintegrátor céggé lépett elő 2021-ben, valamint meghatározó távközlési piaci szereplő Magyarországon és a Nyugat-Balkánon. A vállalat üzleti eredményessége jelentősen javult, a cégcsoport EBITDA-ja meghaladta a 12,09 milliárd forintot, amely 140 százalékkal magasabb a 2020-as mutatónál.