Megerősödve jött ki a koronavírus-járványból a Magyar Posta Zrt. – áll a Világgazdaság pénteki számában.

A lapban – a cég éves beszámolójára hivatkozva – az olvasható, hogy a Magyar Posta Zrt.-hez tartozó termékek és szolgáltatások értékesítésének nettó árbevétele elérte a 220,4 milliárd forintot az egy évvel korábbi 199,6 milliárd után.

A kiegészítő melléklet tanúsága szerint a logisztikai piacon évek óta zajló forgalomnövekedés a múlt évben is folytatódott, így a vállalat bevételeinek bővülése is elsősorban a gazdaság növekedésével és az elektronikus kereskedelem térhódításával függ össze. A kis csomagok, a fuvarozás és a raklapos szállítás is dinamikusan nőtt

– áll a cikkben.

A társaság megőrizte részesedését a lendületesen bővülő csomaglogisztikai piacon, így a forgalmával együtt az árbevétele is emelkedett.

Míg a reklámkiadványok kézbesítéséből és a belföldi hírlapterjesztésből kisebb bevétele származott az előző évinél, addig az elektronikus és nem hagyományos szolgáltatások árbevétele nőtt – írja a Világgazdaság.

A főbb tevékenységek közül a levéltermékek értékesítése a tavalyelőtti 83,46 milliárd forintról 98,29 milliárdra nőtt, a pénzforgalmi szolgáltatások a korábbi 49,4 milliárd forinttal szemben 51,9-et hoztak, míg a logisztikai termékek forgalma 29,6-ről 31,9 milliárdra hízott.

A sajáttőke-arányos jövedelmezőségi mutató 14,13 százalékponttal növekedett előző évhez képest az adózott eredmény növekedése miatt. Az utóbbi kilőtt az egy évvel korábbi 425 millió forintról 13,97 milliárdra, amit a társaság az eredménytartalékba tervez átvezetni – áll a cikkben.

Borítókép: A csomagküldeményeket rendezik a Magyar Posta ferencvárosi csomaglogisztikai üzemében 2020. november 27-én. Fotó: MTI/Kovács Tamás