Nemrég egyes termékek a háború előtt jegyzettnél már akár 40 százalékkal is többe kerültek, és jókora kihívásokkal néztek szembe az ellátási lánc szereplői az anyaghiány és a szállítási határidők csúszása miatt is. Az elmúlt egy hónapban azonban bizonyos termékkategóriákban szépen korrigáltak az árak: az acéltermékek esetében például korrigáltak a nemzetközi árfolyamok, és a beszerzési láncok is átrendeződtek, az Ukrajnában megsemmisült gyártókapacitást más forrásokból - köztük Törökországból - pótolni tudták a kereskedők. Több terméknél emellett már nincs anyaghiány.

Az árcsökkenéshez részben az is hozzájárult, hogy Magyarországon telítődtek az értékesítési csatorna szereplői, a korábbi hiányjelenségek miatt építő- és nyersanyagkészleteket halmoztak fel a gyárak, továbbá a kereskedők és a kivitelezők is több hónapra előre bevásároltak a különböző építési fázisokhoz, hogy ne lassuljon le a kivitelezés.

Wiesinger Raimund szerint a betonacél és a faanyagok árának mérséklődése jó lakmuszpapír a piacon, előrevetíti, hogy más termékkategóriákban is előbb-utóbb korrekcióra kerülhet majd sor. Hozzátette mindazonáltal, hogy a teljes fordulatszámra kapcsolt építőanyag- és építésitermék-gyárak közötti árversenyből eredő korrekciót a forintgyengülés, az importált gyártási nyersanyagok további áremelkedése és az energiaárak elnyelhetik.

A Világgazdaság cikke szerint a hazai építőanyag-piaci szereplők óvatosabb megrendelői magatartást érzékelnek, de arra számítanak, hogy a megkezdett beruházások, felújítások az év végéig folyamatos keresletet biztosítanak az iparág szereplőinek.

Borítókép: illusztráció