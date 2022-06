A törvényjavaslatban az is olvasható, hogy – a költségvetésben tervezett 5,2 százalékos emelést is figyelembe véve – 2011 és 2023 között a nyugdíjak 67,6 százalékkal nőnek, vásárlóerejük pedig a 13. havi ellátás visszaépítésével majdnem húsz százalékkal javul. Magasabb infláció esetén természetesen a következő évben is lehetőség lesz az eredetileg tervezettnél nagyobb emelésre. Így van ez most is,

júliustól a kormány további 3,9 százalékkal emeli a nyugdíjakat és érkezik a korrekció is fél évre visszamenőleg.

Varga Mihály pénzügyminiszter sem rejtette véka alá, hogy a büdzsé tervezését külső körülmények nehezítették. Az Ukrajnában dúló háború, a világszerte elszaladt energia- és nyersanyagárak a gazdaság teljesítményére is hatnak. Nyugdíjprémium akkor jár az érintetteknek, ha a növekedés meghaladja a 3,5 százalékot. Tavaly a bruttó hazai termék 7,1 százalékkal, rekordmértékben nőtt. Ez tette lehetővé, hogy a nyugdíjasok fejenként nyolcvanezer forintnyi prémiumhoz jussanak. A kormány a következő évre négy százalék feletti bővüléssel számol.

A költségvetési törvényjavaslat szerint a növekedés több pilléren nyugszik. A rekordmagas foglalkoztatás mellett a jelentős reálbér-növekedés is támogatja a gazdasági teljesítményt. Az elkövetkező években is meghatározók lesznek a termelőkapacitásokat bővítő beruházások, valamint a hatékonyságot javító technológiai fejlesztések, amelyeknek kitüntetett szerepük van hazánk növekedési képességének megerősítésében.

A kiemelkedően magas, 27 százalékot meghaladó beruházási ráta tovább emelkedhet, köszönhetően a hazai gazdaság tőkevonzó képességének, a vonzó vállalati környezetnek, valamint a versenyképes adórendszernek. Az orosz–ukrán háború kedvezőtlen nemzetközi hatásai ellenére a belső keresleti tételek (fogyasztás és beruházás) is pozitívan járulnak hozzá a gazdasági növekedéshez – áll a 2023-as költségvetés benyújtott javaslatában.

Borítókép: A jövő évi büdzsé is békés időskort ígér a magyaroknak / Magyar Nemzet / Bach Máté