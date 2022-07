Varga Mihály hangsúlyozta: a kormány változatlanul támogatja a külpiacokon is helytállni képes, az ellátásbiztonságot erősítő vállalatok beruházásait, a kedden elfogadott 2023-as költségvetésben erre a célra is rendelkezésre állnak a szükséges források. Az előrejelzések szerint az orosz-ukrán háború és az elhibázott szankciók hamarosan válságba taszítják Európa gazdaságát, ezért úgy kell gazdálkodni, hogy hazánk a romló világgazdasági környezetben is megőrizze növekedési képességét - tette hozzá.

A kabinet azon dolgozik, hogy a rezsicsökkentést a háborús árak ellenére is megmentse az átlagfogyasztás mértékéig, megvédje a munkahelyeket, a családtámogatásokat és a nyugdíjak értékét, ahogyan az árstopokon keresztül küzd a háborús infláció ellen is - részletezte a miniszter. Magyarország energiaellátását az elszálló energiaárak mellett is biztosítani kell - emelte ki. Ezekhez a célokhoz stabil alapot ad a 2023-as költségvetés, amely az államadósság és a hiány csökkentését is garantálja - szögezte le.

Varga Mihály pénzügyminiszter, Kozma Imre atya és Vajda Attila, a cég ügyvezető igazgatója

Varga Mihály a Vajda Papír beruházásáról elmondta: Magyarországon a háztartás-higiéniai papírtermékek mintegy 55 százalékát ez a cégcsoport állítja elő, e termékkör exportjának csaknem háromnegyede is a vállalat nevéhez fűződik. A mostani, 16 milliárd forint összértékű fejlesztés - melyet a kormány 5,5 milliárd forinttal támogatott - biztosítja Magyarország önellátást higiéniai papírtermékekből és 600 munkahely megtartása mellett 50 újat is teremt - húzta alá a tárcavezető.

Vajda Attila, a Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatója az eseményen arról beszélt: a vállalatcsoport nemcsak Magyarország önellátását képes biztosítani higiéniai papírtermékekből, hanem immár saját alappapír-felhasználási szükségleteit is maradéktalanul tudja fedezni.

Hangsúlyozta: a higiéniai papírfogyasztás a koronavírus-járvány miatt megnövekedett, és ez a folyamat jelenleg is tart. Így az értékesítésben Magyarországon is jelentős a bővülési potenciál, a vállalat erre, valamint a külpiaci igények magas színvonalú kiszolgálására alapozva döntött a gyárbővítés mellett.

A fejlesztés részeként a világszínvonalú alappapírgyártó-gép beszerzése duplájára emeli a cég termelési, és háromszorosára az alappapír-gyártási kapacitását. A papírgyártás termelési kapacitása ugyanakkor az eddigi 35 ezer tonnáról 115 ezer tonnára emelkedik, jelentősen javítva a vállalat külpiaci terjeszkedésének feltételeit - jelezte. A beruházásról elmondta: az alappapírgyártó-csarnokot, alappapír-raktárat, valamint cellulóz tárolási és előkészítési területeket is magába foglaló 14 212 négyzetméter alapterületű új üzemhez közel 10 ezer négyzetméternyi utat is építettek. A kivitelezést fővállalkozóként a Strabag Magyarország végezte. A papírgyártógép-csarnok csaknem felét elfoglaló 66 méter hosszú, több mint 1044 tonnás papírgép éves termelési kapacitása 10 millió fogyasztó igényét szolgálja ki.

A Vajda-Papír 22 éve alakult családi vállalkozásként, jelenleg csoportszinten mintegy 650 munkavállalót foglalkoztat. A vállalkozás 2013-ban Norvégiában is piacra lépett, ahol jelenleg 130 főt foglalkoztató gyárat működtet. Ooops! márkájú és a sajátmárkás higiéniai papírtermékeiket - toalettpapír, papír zsebkendő, papírtörlő, papírszalvéta - Skandináviába, a Baltikumba, Kelet-Közép-Európa és a világ több mint 30 országába szállítják. A csoport árbevétele 2021-ben 10 százalékos forgalomnövekedést mutatva 52-ről 57 milliárd forintra nőtt. Idén a társaság a belföldi és exportpiacokon egyaránt jelentős árbevétel-növekedését vár.