A Nemzetközi Valutaalap (IMF) 5,7 százalékra javította a magyar gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését, a térség egyik legnagyobb bővülését várják Magyarországon - jelentette ki Varga Mihály, aki a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap éves közgyűlésén vesz részt Washingtonban - tájékoztatott pénteki közleményében a Pénzügyminisztérium (PM).

A magyar pénzügyminiszter hangsúlyozta: ma már egészen más keretek között vehetünk részt a Nemzetközi Valutaalap közgyűlésén, mint a 2008 körüli időszakban. Az akkori magyar kormány az IMF-től várta a megoldásokat, míg ma már arra is van példa, hogy Magyarország hozza a jó választ gazdaságpolitikai kérdésekre.

Varga Mihály a Nemzetközi Monetáris és Pénzügyi Bizottság plenáris ülésén helyettes kormányzóként képviseli az országcsoportot, amelyben többek között Ausztria, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, valamint Belgium, Luxemburg és Törökország is szerepel.

Az orosz-ukrán háború hatásairól szólva a miniszter rámutatott: a háború nyomán hozott szankciók súlyos csapást mérnek Európa gazdaságára, hosszú távon pedig a térség versenyképességében nehezen visszafordítható károkat okoznak. "A szankciós energiaválság rendkívüli költségeket ró az egyes országokra, ezért az országcsoportunk kiemelten fontosnak tartja az energiabiztonság növelését és a megújuló energiaforrásokra való átállás támogatását" - hangsúlyozta Varga Mihály.

Mint mondta: "magyar részről a szankciós politika újragondolását javasoljuk, az elhibázott szankciók helyett béketárgyalásokra van szükség, ahogyan azt Magyarország a kezdetektől fogva hangsúlyozza".

Az utóbbi 10 évben a valutaalap fokozatosan maga is felvállalta azt a megközelítést, hogy válsághelyzetben a megszorítások helyett a gazdaság élénkítésével, a családok és a vállalkozások támogatásával gyorsabb, jobb eredményeket érhetünk el - emelte ki Varga Mihály.



Hatalmasat erősödött a forint

A héten a magyar deviza már rekordmélypontokat döntögetett, majd a papírforma szerint az euróhoz és az atlanti részvénypiacokhoz és állampapírokhoz hasonlóan csütörtök délután kapott egy óriási pofont a vártnál rosszabb, recessziós félelmeket gerjesztő amerikai inflációs adatoktól.

Ezt követően hatalmas fordulat történt az amerikai piacokon, a dollár visszavonult, a részvényárak megfordultak és nagyot emelkedtek, és a forint ezt is követte, és a 434-hez közeli rekordgyenge szintekről a csütörtöki zárásra 431,5 környékére erősödött vissza, majd pénteken a korai kereskedésben ugyanezt folytatva 424,4 közelébe süvített.

A pénzpiaci stabilizáció érdekében több intézkedést vezetett be a Magyar Nemzeti Bank, emellett arról is döntött, hogy az év végéig közvetlenül a jegybank biztosítja az energiaszámla fizetéséhez szükséges devizaigényt - mondta Virág Barnabás, az MNB alelnöke online háttérbeszélgetésen pénteken Washingtonból, azt is megjegyezve, hogy nem nézhették tétlenül a forint folyamatos gyengülését.