10 éves a Vajda-Papír norvégiai vállalata

A Vajda-Papír Csoport 2013 júniusában indította be a papírgyártást és feldolgozást az Oslo melletti, több mint 100 éves múltra visszatekintő drammeni gyárban, ahol 120 munkavállalót foglalkoztatnak és a higiéniai papírtermékek teljes spektrumát állítják elő. Az éves termelés mára eléri a 30 ezer tonnát, a forgalom pedig tavaly csaknem kétszeresére nőtt, elérte a 20 milliárd forintot és ezzel a norvégiai gyár adta a csoport árbevételének negyedét.

Vajda Attila, a Vajda-Papír alapító ügyvezető igazgatója elmondta, a piaci kilátásokat jelentősen javítja, hogy ebben a térségben az európai átlagnál erősebb a fizetőképes kereslet, így ehhez igazodva magasabb polci árak érhetők el, ezért a magasabb szállítási költségek ellenére is érvényesíthetők a magasabb beszállítói árak.

A piaci potenciál mellett a versenyhelyzet is kiélezett, a Vajda-Papír azonban az ügyvezető igazgató szerint erős pozíciót épített fel, elsősorban annak köszönhetően, hogy gyáraikban a legmodernebb technológiát alkalmazzák, amely egyben biztosíték az energiatakarékos működésre is. Az ukrajnai háború és az energiaválság rontotta tavaly a jövedelmezőséget, hiszen magas energiaigényű iparágról van szó, de Vajda Attila idén már javuló tendenciára számít. A nehéz körülmények mellett jelentős eredménynek nevezte az ügyvezető igazgató, hogy a cég megtartotta alkalmazotti létszámát, sőt a dunaföldvári gyára második ütemének átadásával 50 új munkahelyet is létrehoztak, miközben az alapanyaggyártásban biztosították a teljes önellátást. „Ezzel is tovább erősítettük Magyarország önellátó képességét higiéniai papírtermékekből, mivel az alapanyag saját gyártása erősíti a termelés biztonságát, és a Vajda-Papír éves, 140 ezer tonnás termelése messze képes biztosítani szükség esetén akár az ország 90 ezer tonnás éves teljes igényének kielégítését” – mondta. Vajda Attila hozzátette, hogy az elért eredményeket nagyban támogatták a cég külpiaci pozíciói, ezért a hangsúly idén is az export további növelésén és az exportpiacok bővítésén van. „Az eddigi eredmények bizonyítják, hogy jó úton haladunk, amikor a magas színvonalú technológia, a környezettudatos termelés, a dolgozók folyamatos edukációja mellett tettük le a voksunkat, ezzel nem csak a papíripar hozzáadott értékét növeljük, de hozzájárulunk az egész nemzetgazdaság erősödéséhez” - mondta.

A Vajda-Papír 24 éve alakult családi vállalkozásként, csoportszinten mintegy 650 munkavállalót foglalkoztat. A magyarországi és norvégiai értékesítés mellett a vállalat higiéniai papírtermékeit a világ több mint 30 országába szállítják, a csoport teljes higiéniai papírtermék-előállításának több mint 50%-át export piacokon értékesítik.