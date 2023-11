Korábban nem ismert módon könnyíti meg a vitaminszedést egy magyar fejlesztésű gélvitamin - írja a Világgazdaság. A Novotic formabontó gyártástechnológiájának köszönhetően a Viola gélvitamin beszedése nem csupán a gyerekeknek, de az idősek számára is kényelmesebb. A négyféle vitaminkészítmény már a gyógyszertárak polcain elérhetők, a fejlesztésben pedig az RTL Cápák között című üzleti műsorából, valamint a kereskedelmi csatorna televíziós realityjéből, az Álommelóból jól ismert magyar milliárdos, Balogh Levente is részt vett befektetőként.

Kevesebb felesleges adalékanyag jut a szervezetünkbe

A tablettával ellentétben a gélvitamin vitathatatlan előnye, hogy amikor bevesszük, sokkal kevesebb felesleges adalékanyagot juttatunk a szervezetünkbe, miközben a felszívódás már a szájnyálkahártyán megkezdődik.

A magyar innováció kezdetben négy terméket kínál a vitamin- és étrendkiegészítő-piacon:

Magnéziumot+B6 vitamint,

C-vitamint csipkebogyóval,

ízületvédőt és

multivitamint.

A termékpaletta azonban itt nem áll meg, a jövőben folyamatosan bővülni fog, rövid időn belül 40 különböző készítmény lesz elérhető, köztük tőzegáfonyás, kurkumás, kollagénes és terhesvitamin is.

Sok múlik azon, hogyan visszük be a vitaminokat

A hazai fejlesztés elsősorban abban különbözik a többitől, hogy nemcsak a kapszulákkal és tablettákkal szemben minimális benne a segédanyag, hanem a készítmény ízesítésmentes (nem tartalmaz színezéket, cukrot, laktózt és glutén sem) is, így egy pohár víz élvezeti értékét sem rontja el. A vitaminfelszívódás hatékonysága egyébként is azon múlik, hogyan visszük be a vitaminokat, mert míg a kapszulák és tabletták többgrammosak, addig a benne lévő vitamin vagy ásványi anyag csak milligrammos mennyiséget tesz ki.

A terméket szomszédainknál, Szlovákiában, Romániában és Csehországban is hamarosan forgalmazzák.

A fejlesztés nem titkolt célja, hogy az egész világon áttérjenek a gélvitamin formula alkalmazására.

A magyar fejlesztésű termékcsalád legnagyobb előnye, hogy folyékony formában kínálja az immunrendszer erősítéséhez nélkülözhetetlen vitaminokat.