Ezután kifejtette, hogy a két ország a kőolajszállítás területén is folytatja az együttműködést, korábban arról is megállapodás született, hogy új vezeték épül Százhalombatta és Újvidék között. A 310 kilométer hosszú vezeték beruházási költsége félmilliárd euró körül lesz, az építkezés pedig jövőre kezdődhet el, miután december 10-re elkészül a megvalósíthatósági tanulmány, majd a környezeti hatástanulmány készítése is elindulhat. Az építkezés három-három és fél évet vesz majd igénybe – tájékoztatott.

Majd fontos feladatnak nevezte a megegyezést a határmetszési pontot illetően, ami már megtörtént. „Korábban eldöntöttük, hogy megduplázzuk a villamosenergia-átmenet kapacitását. Erre vonatkozólag az előkészítő munkák zajlanak, a határátmenetet kijelöltük, és 2028-ra itt is készen leszünk” – tudatta.

A miniszter végül arról is beszámolt, hogy a kétoldalú kereskedelem folyamatosan rekordközelben van, értéke nagyjából ötmilliárd euró körül alakul.