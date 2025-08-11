27 perce
Gyengült a hazai állampapírpiac sztárja, a szegmens két másik szereplője viszont örülhetett
Negyvenmilliárd forinttal esett vissza a lakossági állampapírok értékesítése a múlt héten az előző heti adatokhoz képest. A FixMÁP iránti érdeklődés gyengült, ugyanakkor két másik állampapírtípus iránt nőtt a kereslet.
Magyar Postán vásárolható állampapír, kincstárjegy
Nagyot csökkent a hazai lakossági állampapírok iránti kereslet a múlt héten: az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) friss tájékoztatása szerint az elmúlt héten 57 milliárd forint értékben vették a magyarok a kötvényeket, több mint 40 milliárd forinttal alacsonyabb mennyiségben, mint egy héttel korábban, a friss adat pedig a 30. heti 68 milliárdos forgalmat is alulmúlja. A hazai lakosságiállampapír-piac királya továbbra is a Fix Magyar Állampapír, de változatlanul erős a kereslet a Bónusz-papírok iránt is − írja a Világgazdaság.
A 32. héten az alábbiak szerint alakult a hazai lakossági állampapírok iránti kereslet:
- Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 25,42 milliárd forint, 26 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten.
- Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 15,45 milliárd forint, 17 milliárddal kevesebb, mint egy héttel korábban.
- Kincstári Takarékjegy (KTJ), 7,99 milliárd forint, 0,2 milliárddal több, mint a 31. héten.
- Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 7,11 milliárd forint, 1,2 milliárd forinttal több, mint egy hete.
- Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,89 milliárd forint, 0,1 milliárd forinttal kevesebb, mint a megelőző héten.
A Világgazdaság cikkéből további érdekességek is kiderülnek a lakossági állampapírok választékáról.
