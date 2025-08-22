augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

17°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Energiaellátás

3 órája

Barátság kőolajvezeték: a Mol reagált az újabb támadásra

Címkék#Mol#barátság kőolajvezeték#háború#energiaellátás#támadás

A Világgazdaságnak adott válaszában először szólalt meg a Mol azt követően, hogy csütörtökről péntekre virradó éjjel az ukrán hadsereg támadást intézett a Barátság vezeték infrastruktúrája ellen. „A régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált” – közölte a társaság.

MW
Barátság kőolajvezeték: a Mol reagált az újabb támadásra

A Mol első alkalommal tett nyilatkozatot a Barátság kőolajvezetéket ért támadásokról

Fotó: Róka László

A Világgazdaság írásban érdeklődött a Molnál arról, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni újabb ukrán támadásnak milyen hatásai vannak, valamint azt is kérte, hogy kommentálja Kijev lépését. 

A Barátság II. kőolajvezeték emléktáblája, háttérben a kőolajvezeték csöve látható egy elzárócsappal a Mol 50 éves jubileumát ünneplő Dunai Finomítójában, Százhalombattán, 2015. szeptember 28-án
Fotó: Máthé Zoltán / Forrás:  MTI

A régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált

– idézte a társaság válaszát a gazdasági portál. 

A Mol a korábbi támadásokra is hasonlóan reagált. Tény, hogy a Barátság kőolajvezetéket és kapcsolódó létesítményeit nem először érte találat a három és fél éve tartó háború során, és a helyreállítások általában nem vettek igénybe pár napnál több időt.

Ugyanakkor az jelenleg ismeretlen, hogy az ukrán fél által okozott kár ezúttal milyen mértékű. A Magyarországra évi 8 millió tonna kőolajat szállító vezeték kulcsfontosságú szerepet játszik hazánk olajellátásában, pótlása mindenképpen megnehezítené az üzemanyag-ellátás biztosítását.

Magyarország a teljes olajfelhasználása körülbelül 85 százalékát importálja, ami az összes energiaimport körülbelül egyharmada – közölte a Mol a Világgazdasággal, amelynek cikkét a további részletekkel IDE kattintva olvashatja el. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu