Nem mindegy, mennyibe kerül

1 órája

Iskolakezdes okosan: gyermekenként jelentős összeget takaríthatnak meg a családok

Címkék#gyermek#iskolakezdés#megtakarítás#egészségpénztár

Tanszerek, ruhák, sort-és digitális eszközök, kötelező olvasmányok vásárlásánál is jól jöhet az egészségpénztári tagság. A befizetések után járó 20 százalékos adóvisszatérítés révén akár hatvanezer forintot is megtakaríthatnak gyermekenként a családok iskolakezdés– hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

Iskolakezdes okosan: gyermekenként jelentős összeget takaríthatnak meg a családok

Gyermekenként akár hatvanezret is lehet spórolni iskolakezdéskor

Forrás: MTI

Fotó: Mohai Balázs

Egészségpénztáron keresztül évente gyermekenként a bruttó minimálbér összegét lehet iskolakezdésre fordítani – írja a BiztosDöntés.hu.-ra hivatkozva a lap. 

A tanszerek megvásárlásánál is lehet spórolni iskolakezdéskor (illusztráció)
Fotó: Mohai Balázs

Az egészségpénztár előnye, hogy a befizetett összeg 20 százalékát, évente legfeljebb 150 ezer forintot adóvisszatérítés formájában visszaigényelheti a pénztártag az adójából. Az egészségpénztári megtakarítást két gyermekre akár teljes mértékben ki lehet használni, de a gyermekek száma nincs korlátozva, és egy gyermekre akár mindkét szülő költhet a saját egészségpénztári számlájáról.

Az iskolakezdési támogatás például egy általános- és középiskolás gyerek esetében fordítható többek között ruházat, taneszköz, tankönyv, hangszer, sporteszköz vagy akár kötelező olvasmány megvásárlására, míg egy felsőoktatásban tanulónak akár a tandíja is fizethető belőle.

Az iskolakezdési támogatás egy önsegélyező szolgáltatás, amelyre évente gyermekenként az adott évi minimálbér összege igényelhető.

Ez jelenleg gyermekenként évi 290 800 forint, így csak az iskolakezdésen gyermekenként évente akár 58 160 forintot is megtakaríthat az élelmes szülő 

– hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu szakportál nyomán a cikk, amit a további részletekkel IDE kattintva tud elolvasni.  

 

