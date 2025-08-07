augusztus 7., csütörtök

Közvetlen repülőjárat indul Budapest és Philadelphia között

Címkék#Nagy Márton#Philadelphia#Egyesült Államok

Az American Airlines 2026 májusától közvetlen napi járatot indít Budapest és Philadelphia között – közölte a nemzetgazdasági miniszter a Facebook-oldalán csütörtökön.

MW
Közvetlen repülőjárat indul Budapest és Philadelphia között

Vízsugarakkal köszöntik az American Airlines Boeing 767 300 típusú, Philadelphiából érkező járatát a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2018. május 7-én

Forrás: MTI

Fotó: Kovács Tamás

Nagy Márton bejegyzésében azt írta: az elmúlt hónapokban megfeszítetten dolgoztak azon, hogy újra közvetlen légi összeköttetés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között. Ez nem csupán egy új járatot, hanem újabb lehetőségeket is jelent Magyarországnak, hiszen könnyebbé válik az utazás, erősödhetnek a gazdasági kapcsolatok, új lendületet kaphat a turizmus.

Hozzátette, hogy a bejelentés fontos mérföldkő, de nem a végcél. 

Mindig is mondtuk, hogy Donald Trump elnöksége új utakat nyit meg a két ország között. Aki ismer minket, tudja, hogy ennyivel nem elégszünk meg... dolgozunk tovább

 – fogalmazott a tárcavezető.

