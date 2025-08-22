Otthon Start hitellel rengeteget lehet spórolni

Szeptemberben indul a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési programja. Az indulást követően a legtöbb banknál azonnal elérhető lesz a konstrukció. Az érdeklődőknek érdemes tájékozódniuk, mert a bankok egy része kedvezményt adhat az induló költségekből, és bár a bankszövetség nem tartotta valószínűnek, amikor erről kérdezte a szervezetet a Világgazdaság, ám más szakértői vélemények szerint előfordulhat, hogy egy-egy pénzintézetnél 3 százalék alatt lesz a kamat. (Erre a jogszabály lehetőséget ad.)

A bankok most a piaci alapú lakáshiteleket akciózzák, így egy jól kombinált kölcsönnél a piaci hitelrész éves kamata 5,95 százalék is lehet.

Az Otthon Start ugyan még nem indult el, de most is erős a verseny, száguld a piac, amire csak rátesz majd a program megjelenése, magyarán kedvezőbb hitelkamatokra lehet számítani a nem támogatott konstrukcióknál is.

Az, hogy pontosan lássuk, mennyit spórolhatunk akkor, ha a piaci kamatozású lakáshitelek helyett az Otthon Startot választjuk, két szakértőt kérdezett a gazdasági lap. Argyelán József, a Bankmonitor elemzési igazgatója és Oszlay András, az MBH Bank szenior elemzője nem csak azt számolta át, hogy a maximálisan felvehető 50 millió forintos hitelösszeg mellett mennyivel kedvezőbb az Otthon Start, hanem megvizsgálta a hitel járulékos költségeit is. Azt is számolták, hogyan teljesíthető a 10 százalékos önrész, nő e a különbség egy piaci hitel és kamattámogatott között az utóbbi javára akkor, ha a piaci alapú nincs végig fixálva és eljön a kamatforduló, estelgesen csökken a kamatszint.

Az elemzők azt is megnézték, hogy miért jó a bankoknak, ha az Otthon Start irányába terelik az ügyfeleket.

Ha azt feltételezzük, hogy a piaci kamatozású lakáshitel kamata a futamidő végéig 6,5 százalékon marad, 25 éven át havi 100 ezer forintos különbség mutatkozik a törlesztésben az Otthon Start hitel javára, ami tetemes különbség. Összesen 30 millió forintot jelent – vezette le a képtetet Oszlay András, az MBH Bank szenior elemzője. Ez alapból megspórolható 50 millió forint felvett hitelösszegnél az Otthon Starttal.