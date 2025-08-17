Otthon start program: íme, a tíz legfontosabb tudnivaló

3. Magas hitelösszeg – akár 50 millió forint

A maximálisan felvehető összeg 50 millió forint, akár új lakás építéséhez, akár meglévő vásárlásához.

4. Csak 10 százalék önerő!

Elég 10 százalék önerő, szemben a piaci 20 százalékkal – ez jelentősen csökkenti a belépési küszöböt.

5. Ingatlanértékhatárok: lakás 100 millió, ház 150 millió forint

Lakás vásárlására maximum 100 millió, családi ház esetén 150 millió forintos értékhatár érvényes.

