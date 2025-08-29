3 órája
Panyi Miklós: a bankok már a rajtvonalnál, máris megindult a verseny az ügyfelekért (videó)
A bankok már a rajtvonalnál, máris megindult a verseny az ügyfelekért – közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteki Facebook-bejegyzésében. Payi Miklós arról is tájékoztatott, hogy „egy bank már most kedvezményeket jelentett be: 100 ezer forintos utalványt és kedvezményes számlavezetést a fix 3 százalékos hitelt felvevőknek”.
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára nyilatkozik az Otthon start programról a Miniszterelnökségen 2025. július 8-án
Forrás: MTI
Fotó: Bodnár Boglárka
Panyi Miklós azt írta, hogy megjelent a közjegyzői díjrendelet:
az otthon startos hitelek közjegyzői díjára szuperkedvezmény jár, így a piaci díjtétel mindössze 15 százaléka lesz.
Hozzátette, hogy
- egy 20 millió forintos hitelnél ez 21 ezer forint,
- 50 millió forintos hitel esetén pedig 28 500 forintot, ami 50-70 ezer forintos megtakarítást jelent.
Kiemelte, hogy a kormány abban bízik, hogy a bankok ezt átvállalják majd az elsőlakás-vásárlóktól.
A jövő héten további számos fontos bejelentésre számítunk! Már csak 3 nap és indulunk!
– fogalmazott az államtitkár.
Panyi Miklós: országosan csökkentek az otthon startos lakások árai
Panyi Miklós a bejegyzése alatt megosztotta a Protfolio pénteki cikkét, amelyben a többi között az áll, hogy
az Otthon start bejelentése előtti 140-150 milliárd forintról 170-240 milliárd forint közé kúszhat fel a lakáshitelek havi kihelyezése a magyar lakáshitelpiacon.
Menczer Tamás: az Otthon start neked szól
Ha te nem kaptál a lekváros kenyér mellé egy budai villát, ahogyan Magyar Péter, akkor az Otthon start neked szól! Szeptember 1-jén indul, fix 3%. Mindegy hány éves vagy, mindegy melyik településen élsz, mindegy milyen a családi állapotod, ha meg akarod vásárolni az első lakásodat vagy házadat, akkor itt az Otthon start. Startolj rá!
– mondta el a videójában a kormánypártok kommunikációs igazgatója.