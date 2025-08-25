Szijjártó Péter: a kormány megóvja a magyar gazdaságot az európai vesszőfutás következményeitől

A kormány a gazdasági semlegességi stratégiája keretében mindent megtesz annak az érdekében, hogy megóvja a magyar gazdaságot az elfuserált döntések okozta európai vesszőfutás következményeitől – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az AFCA Financial Summit Forum 2025 megnyitóján elmondott beszédében kijelentette, hogy az emberiség ma a veszélyek korában él, a háborúk, a gazdasági és a társadalmi feszültségek egyre súlyosabb mértéket öltenek.

Aláhúzta, hogy az utóbbi évtized nemzetközi konfliktusai és válságai mind egy irányba mutatnak, a világ újbóli blokkosodása felé, ami szöges ellentétben állna Magyarország érdekeivel.

Kifejtette, hogy hazánk négy évtizeden át volt a tömbökre osztott világ rossz oldalán, „megtapasztaltuk, milyen az, amikor keletről elnyomnak, nyugatról pedig elfelejtenek minket”.

Majd hozzátette, hogy Magyarország földrajzi adottságaiból fakadóan és exportorientált gazdaságként minél akadálymentesebb világkereskedelemben érdekelt. Valamint arra is kitért, hogy az Európai Unió mélyrepülése tanúsítja, hogy a blokkosodásra épülő gazdasági rendszerrel a közösség igen rosszul járt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Magyar Nemzeti Bank, az Ázsiai Pénzügyi Együttműködési Szövetség és a Magyar Bankszövetség pénzügyi fórumán

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI

Úgy vélekedett, az elmúlt időszak „elfuserált politikai és gazdasági stratégiája” nyomán az EU politikai ereje és versenyképessége mélypontra jutott, ráadásul a blokk nemzetközi elszigeteltsége is fokozódik.

„Emlékezzünk az elmúlt nyolc év brüsszeli versenyére: ki tud bunkóbban beszélni Donald Trumpról? A másnapi média headline-ok érdekében a lehető legunintelligensebb megjegyzéseket tették az amerikai elnökre (…) Ezek után nem meglepő, hogy minden, normálisan gondolkodó európai emberben ott volt a szekunder szégyenérzet, látva, hogy az amerikai elnök felmossa a padlót vámmegállapodás címen az Európai Bizottság elnökével” – fogalmazott.

Illetve cikinek nevezte, hogy megpróbálták sikernek beállítani azt, hogy az amerikaiak eddig tíz százalék vámot fizettek, s ezután nullát fognak, míg az európaiak az eddigi két-három százalék helyett tizenötöt.

Szijjártó Péter az Európai Unió „totálisan elhibázott” Kína-stratégiáját is érintette, és sérelmezte, hogy a közösség vezetői nem látják, mekkora lehetőségeket tartogat a kulturált, civilizált együttműködés a kelet-ázsiai országgal.