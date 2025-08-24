augusztus 24., vasárnap

Fejlesztések

1 órája

Több mint négymilliárd forintból újul meg a Keleti pályaudvar

Címkék#Keleti pályaudvar#MÁV#utassérelem

A lezárás idején olyan infrastrukturális elemeket újítanak fel, javítanak, cserélnek, amelyek lassították, korlátozták a forgalmat.

MW
Több mint négymilliárd forintból újul meg a Keleti pályaudvar

A Keleti pályaudvar lezárásáról tájékoztató molinó a pályaudvar bejáratánál 2025. augusztus 13-án

Forrás: MTI

Fotó: Balogh Zoltán

A Keleti pályaudvar felújításának nagyja most következik, bár Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója korában jelezte, tavaly már a közlekedésbiztonság érdekében több munkát is elvégeztek - írta a Magyar Nemzet.

A vágányzár idejét azért időzítették augusztus 25. és szeptember 20. közé, mert a nyár vége és az ősz eleje közötti időszak a legkevesebb utassérelemmel járó időpont lehet. A Keleti pályaudvar a nyári időszakban rendkívül forgalmas, a nyár végén a turisztikai forgalom csökken, az ősz elején pedig a hivatásforgalom még nem működik teljeskörűen 

– fejtette ki a vezérigazgató.

Hozzátette, erre az időszakra olyan forgalmi rendet alakítanak ki, amely az érdeksérelmet, a többlet utazási időt, a kényelmetlenséget leginkább mérsékelni tudja. Hegyi Zsolt szólt arról is, hogy Magyarországon – de a legtöbb európai uniós országban is – a vasútfejlesztés az elmúlt években leginkább uniós forrásokra alapozódott, ezért az uniós források felfüggesztése súlyosan érinti a vasúti szektort. Így a vezérigazgató szerint alternatív forrásokat kell bevonni, a rendelkezésre álló erőforrásokat pedig a folyamatok átszervezésével hatékonyabban kell felhasználni.

Hozzátette: a MÁV-csoport ezekben az években mindkét eszközzel igyekszik élni.

A MÁV vezérigazgatója a pályaudvar felújítása kapcsán elmondta, azt reméli, hogy a Keleti-program fordulópont és egy új fejezet kezdete lehet a magyar vasúti közlekedésben. 

A teljes cikkért kattintson ide. 

