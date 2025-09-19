szeptember 19., péntek

Megélhetési problémák

2 órája

Így morzsolná szét a Tisza-csomag a magyar középosztályt

Címkék#Tisza Párt#Tisza-csomag#Tisza-adó#Magyar Péter

Súlyos megélhetési problémákat okozna a magyaroknak a Tisza terve. A párt megszorító csomagja csökkentené a háztartások bevételeit, miközben növelné a költségeiket.

MW

Radikális adóemelésre készül a Tisza Párt. Magyar Péter pártja a jelenlegi 15 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadó helyett progresszív, háromkulcsos rendszert vezetne be a Tisza-csomag keretében, amely mindössze évi bruttó ötmillió forintos jövedelemig tartaná fenn a jelenlegi kulcsot, 5 és 15 millió között 22 százalékot, afölött pedig 33 százalékot érvényesítene – ez derül ki a kiszivárgott információkból – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet

Forrás: Századvég

A Tisza-csomag mindenkit érint

A Századvég legújabb elemzése részletezi:

  • a Tisza eltörölné az édesanyáknak, a fiataloknak, illetve a családoknak járó adókedvezményeket, 
  • valamint új terheket vetne ki a háztartások megtakarításaiból keletkező tőkejövedelmekre is.

A Tisza-csomag mindemellett nemcsak a háztartások bevételeit csökkentené, de a nehezen elkerülhető kiadásaikat is növelné. Magyar Péter ugyanis átemelte programjába Brüsszel orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését is. 

A lépéssel jelentősen szűkülne Magyarország energiapiaci mozgástere, ami drasztikus áremelkedéshez vezetne: az üzemanyagok ára ezer forint fölé, a lakossági áram- és gázszámlák pedig a jelenlegi három és félszeresére emelkednének.

Mivel a Tisza-csomag eddig kiszivárgott részletei is széles körű felháborodást váltottak ki, ezért Magyar Péter megpróbálta letagadni azokat. A botrány azonban nem csendesedik, ugyanis több nyilvánosságra került videófelvétel is alátámasztotta a baloldali párt adóemelési szándékát, sőt rámutattak, hogy a Tisza a választásig megpróbálja titokban tartani a megszorító intézkedéseit, és ezzel megtéveszteni a szavazókat. Ugyanis ahogy Tarr Zoltán, a párt alelnöke egy etyeki fórumon elmondta: a párt adóemelési terveiről nem szabad beszélni, mert akkor megbuknak, illetve „először választást kell nyerni, utána mindent lehet”.

Az adóemelés, a kedvezmények elvétele, az áram-, gáz- és üzemanyagárak növekedése, valamint az azokból tovagyűrűző általános áremelkedés valamennyi magyart hátrányosan érintene.

A 2026-os választáskor a várható bruttó havi átlagkereset 740 ezer forint lesz. A jelenlegi személyi jövedelemadó-kulcs, valamint rezsi- és üzemanyagköltségek alapján ebből 475 ezer forint rugalmasan elkölthető jövedelme marad egy átlagpolgárnak. 

A Tisza már ekkora kereset mellett is havi 23 ezer forinttal növelné a személyijövedelemadó-terheket.

Az áram- és gázszámlák háztartásonként átlagosan havi 43 ezer forinttal emelkednének, ami egy főre lebontva 18 ezer forintos többletköltséget jelentene. A benzin és gázolaj drágulása a közvetlen mobilitási kiadásokon keresztül további 18 ezer forint többletet jelentene. Végül, az energia- és üzemanyagárak emelkedése más termékekbe és szolgáltatásokba is begyűrűzne, ami három év alatt összesen 9,7 százalékos közvetett többletinflációt, azaz egy főre vetítve havi 70 ezer forintos költségnövekedést eredményezne.

Összességében kijelenthető, hogy a Tisza-csomag satuba szorítaná a magyarokat: az egyik oldalról a csökkenő bevételek, a másik oldalról pedig a növekvő költségek szűkítenék a megélhetési lehetőségeiket. 

Az intézkedések az átlagkeresetűek nettó jövedelmét összesen 25 százalékkal, nettó 475 ezer forintról 346 ezer forintra csökkentenék, ami csaknem 130 ezer forintos visszaesést jelentene. A Tisza-csomag tehát többévnyi reálbérnövekedés hatását tüntetné el, a kiszolgáltatott háztartások arányát megemelné, és visszafordítaná a középosztály bővülésének folyamatát.

 

