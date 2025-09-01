1 órája
Stabilizálódnak a lakásárak, elindult az albérleti díjak csökkenése
Elindultunk! A fix 3 százalékos hitel a mai nappal elstartolt, elindult a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program, Európa legerősebb elsőlakás-programja! Albérletből saját otthonba! − írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára hétfőn a Facebook-oldalán.
Az Otthon Start Programot hirdető plakátok a program indulása napján Debrecenben 2025. szeptember 1-jén
Forrás: MTI
Fotó: Czeglédi Zsolt
Panyi Miklós kiemelte, hogy ez a program minden korábbinál rugalmasabb. A program révén mindenkinek esélye van megszereznie első otthonát, elhagyni a szülői házat, leváltani az albérletét saját lakásra, nagyot lépni előre az életben.
Ez a program fiatalok tízezreit fogja hozzásegíteni első lakásukhoz. Albérlőkből tulajdonossá válnak! Ez a program segíti azokat, akik kisebb ingatlanukból nagyobba szeretnének költözni! Hiszen az elsőlakás-vásárlók révén megjöttek vevők! Ez a program lendületbe hozza az ingatlanpiacot, a bankszektort, az építőipart és az egész gazdaságot! Ez a program megfogja az ingatlanárakat! Az árkorlátok 3 évre befagyasztják az új építésű lakások árait! Stabilizálódnak a lakásárak! De ez a program segíti az albérlőket is! Elindult az albérleti díjak csökkenése!
− sorolta az államtitkár.
Panyi Miklós kiemelte, ezzel a programmal a magyar fiatalok tízezrei válnak tulajdonossá. Erősödik a magyar középosztály, erősödik a gazdaság - húzta alá.
Ez a program Magyarország megerősítésének programja! Elindultunk
− fogalmazott.
Fiatalok, éljetek a lehetőséggel!
− zárta bejegyzését az államtitkár.
Panyi Miklós: több bank is bejelentette, hogy az előírt 3 százalékos kamat alá fognak menni
Alighogy elrajtolt az Otthon start program, több bank is bejelentette, hogy az előírt 3 százalékos kamat alá fognak menni, és további kedvezményekkel, például több százezer forintos számlajóváírással igyekeznek megfogni az elsőlakás-vásárlókat – nyilatkozta a Hír TV híradójának Panyi Miklós.
A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára hozzátette, arra számítanak, hogy a verseny tovább élesedik, és több más bank is harcba száll az ügyfelekért, akik így a korábbi számításokhoz képest is kedvezőbb havi törlesztőrészletekkel vehetnek részt a programban.
Otthon start: elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb otthonteremtési programja
Panyi Miklós elmondta, évente nagyjából 20-25 ezren vásárolják meg első lakásukat, ez a szám a várakozásaik szerint duplázódni fog. A banki és ingatlanpiaci visszajelzések alapján már most látható a fokozott érdeklődés a program iránt.
Az államtitkár arról is beszámolt, hogy a tervek szerint a mai nap folyamán elindítják az Otthon start program applikációját, amely hitelkalkulátorral és egyéb útmutatókkal segíti a tájékozódást.