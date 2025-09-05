1 órája
Szijjártó Péter: Magyarország sokat profitál az Azerbajdzsánnal való együttműködésből
Magyarország igen sokat profitál az Azerbajdzsánnal való együttműködésből, amely kulcságazatokban hozott komoly fejlődést, így például az energiaiparban, a gyógyszeriparban, a mezőgazdaságban és az építőiparban – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a 11. Magyar–Azerbajdzsáni Kormányközi Gazdasági Együttműködési Bizottság ülésén a Puskás Arénában 2025. szeptember 5-én
A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a magyar–azeri gazdasági vegyes bizottság ülését követő sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a világban drámai változások zajlanak, és ezekre kétféle reakciót lehet adni: „Az egyik az, hogy struccként homokba dugjuk a fejünket, a másik pedig az, hogy megértjük ezen alapvető változásoknak az okait, gyors döntéseket hozunk, és a magunk javára fordítjuk ezeket.”
Az Európai Unió az első forgatókönyvet választotta, mi, magyarok pedig a második forgatókönyvet, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a világban zajló változásokat a magunk javára fordítsuk
– fogalmazott.
Majd ilyesfajta nagy változásnak nevezte a világ erőközpontjainak átalakulását és a kaukázusi, közép-ázsiai térség szerepének felértékelődését.
Mi nem tegnap óta, hanem tizenöt éve építünk kölcsönös tiszteletre alapuló és kölcsönös előnyökkel járó együttműködést Azerbajdzsánnal, amiért a legelején még azok az európaiak nevettek és oktattak ki minket, akik ma egymásnak adják a kilincset Bakuban, hogy fényképezkedhessenek az azerbajdzsáni elnökkel
– húzta alá.
Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarország az elmúlt időszakban sokat nyert az Azerbajdzsánnal való együttműködésen, ez kulcságazatokban hozott nagyon komoly fejlődést, például az energiaiparban, a gyógyszeriparban, a mezőgazdaságban és az építőiparban.
Mi a nemzetközi energiapiacokon vásárlóként voltunk jelen. Magyarországon nincsenek nagy földgáz- vagy kőolajmezők, így mi soha nem voltunk meghatározói a nemzetközi energiapiacnak, mi mindig vásárlók voltunk. Ugyanakkor az Azerbajdzsánnal folytatott energiaegyüttműködés lehetővé tette azt, hogy kőolaj- és földgázmezők híján is energiatermelő országgá váljunk, és ezáltal a nemzetközi energiapiacokon is teljesen új dimenzióban léphessünk föl
– mutatott rá.
Emlékeztetett, hogy a Mol és az MVM a világ legjelentősebb földgáz- és kőolajmezőiben vált résztulajdonossá Azerbajdzsánban, s az ottani kitermeléssel eladóként is fel tud lépni a nemzetközi energiapiacokon.
Kifejtette, hogy a Mol részesedése a világ egyik legjelentősebb kőolajmezőjében azt eredményezte, hogy tavaly a vállalat csoportszintű szénhidrogén-kitermelésének már a 15 százaléka Azerbajdzsánhoz kötődött, mintegy ötmillió hordó kőolaj.
A Mol a küszöbén van annak, hogy újabb megállapodást kössön arról, hogy egy újabb nagy azerbajdzsáni mező kitermelésének nemcsak résztulajdonosa, hanem operátora is legyen, és megállapodás született arról, hogy a világ egyik legjelentősebb szénhidrogénmezőjében a kőolaj-kitermelés mellett a földgázkitermelés is megindul a Mol részvételével a jövő évtől
– tudatta.
Arra is kitért, hogy az MVM közben egy másik jelentős szénhidrogénmezőből tavaly négy hónap alatt 382 millió köbméternyi kitermelt földgázhoz jutott.
Közölte, mindez dimenzionálisan más pozíciót jelent Magyarország számára, és nagy lehetőség hazánk energiabiztonságának garantálására.
A miniszter érintette azt is, hogy dimenzióváltás történt a gyógyszeripar területén is, ugyanis a magyar vállalatok eddig eladóként léptek fel a dél-kaukázusi országban, míg mostantól, egy beruházási megállapodás nyomán, két jelentős hazai cég is szerződéses gyártóként léphet majd fel.
Így a magyar gyógyszerek innentől Azerbajdzsánban is gyártásra kerülnek, ezáltal még nagyobb piaci lehetőségekhez jutunk
– jegyezte meg, hozzátéve, hogy emellett hamarosan megkezdődik a Hell nagy italdobozgyártó üzemének építése is az országban.
Leszögezte:
a magyar kormány mindig kiállt Azerbajdzsán területi integritása mellett, és készen áll részt venni a karabahi térség újjáépítésében.
Ezek a munkák most fizikailag is megkezdődnek, miután az azeri kormány jóváhagyta azokat a magyar terveket, amelyek a Soltanli nevű település újjáépítésére vonatkoznak. Az építési engedélyek is megérkeztek, így a munkák megkezdődnek
– közölte.