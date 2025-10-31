1 órája
Hazánkban is elérhető a hashártyadaganatos betegségek legkorszerűbb kezelési módszere
A Liv Duna Medical Centerben is elérhető lesz a hashártyadaganatos betegek CRS+HIPEC kezelése, amelynek segítségével az összes daganatszövet eltávolítható a hasüregből.
Magyarországon évente közel tízezer új vastag- és végbélrákos beteget diagnosztizálnak, és ezek közül minden tizediknél alakul ki a hashártyán áttét. A petefészekrák esetében pedig a hashártya-érintettség szinte minden előrehaladott stádiumú esetben jelen van. Ezek a daganattípusok hosszú évtizedeken át gyakorlatilag gyógyíthatatlannak számítottak, mivel az áttétek a hasüreg belső felszínén, szervről szervre szóródva nehezen voltak elérhetők a hagyományos sebészeti vagy kemoterápiás módszerekkel.
Ezen változtatott alapjaiban a CRS+HIPEC, vagyis a citoreduktív sebészet és a hipertermiás intraperitoneális kemoterápia kombinációja, amely a daganateltávolító műtétet és a lokális, hővel kombinált kemoterápiát egyesíti. Az eljárás során a sebész a hasüregből eltávolítja az összes látható daganatos gócot, majd 42,5 Celsius-fokos, nagy koncentrációjú kemoterápiás oldattal 60-90 percen keresztül átöblíti a hasüreget. A melegített kemoterápia hatására a gyógyszermolekulák mélyebben jutnak a szövetekbe, és hatékonyabban pusztítják el a mikroszkopikus tumorsejteket – mindezt anélkül, hogy a szervezet egészét megterhelnék a vénás kezelésre jellemző mellékhatásokkal.
Ez az eljárás, amely hamarosan elérhető lesz a Liv Duna Medical Centerben, egyedülálló gyógyulási lehetőséget kínál azoknak, akiknek korábban nem tudtunk műtéti megoldást javasolni
– mondja Tóth Lajos Barna onkológiai sebész, aki a módszert elsőként honosította meg Magyarországon 2012-ben. Az elmúlt 13 évben mintegy 450 beavatkozást végzett, és betegei körében 70 százalék fölötti ötéves túlélést tapasztalt, ami nemzetközi összevetésben is kimagasló eredmény.
A betegkiválasztás kulcskérdés: életkor, a daganat kiindulási helye és a kiterjedés alapján dönt az orvosi csapat.
Nem univerzális megoldás, de sokaknak visszaadhatunk éveket – sőt, akár a teljes gyógyulás is elérhető
– teszi hozzá a szakember, arra biztatva minden érintettet, kérjen másodvéleményt és járjon utána a gyógyulási lehetőségeknek. Mint mondja, egy műtét sikere nem a páciens lakóhelyétől és a kórház földrajzi helyzetétől, hanem a sebész és csapatának tapasztalatától függ.
Tavaly Tóth Lajos Barna a beavatkozás laparoszkópos formáját is sikerrel végezte már el, tovább csökkentve a szervezet megterhelését és megkönnyítve a felépülést.
A CRS+HIPEC az onkológiai sebészet egyik legösszetettebb műtéti eljárása, amelyhez fejlett infrastruktúra és nagy tudású szakembergárda szükséges. A Liv Duna Medical Centerben hamarosan speciális hipertermiás pumpa, korszerű műtéti eszközpark, valamint aneszteziológiai és intenzív terápiás háttér biztosítja a beavatkozás biztonságát. A műtétet követően dietetikusok, gyógytornászok és mentálhigiénés szakemberek segítik a felépülést, a páciensek többsége pedig átlagosan tíz nap után, önállóan térhet haza.
A Liv Duna Medical Center törekvése, hogy a legmagasabb, nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő színvonalon tegye elérhetővé ezt az innovatív kezelést Magyarországon is, és hogy a betegek biztonságos környezetben, korszerű technológiai háttérrel és empatikus orvosi csapat támogatásával kaphassanak második esélyt az életre.
Tóth Lajos Barna idén szeptembertől rendel a Liv Duna Medical Center magánkórházban, ahol onkológiai és más sebészeti beavatkozásokat is végez. Országszerte bárki jelentkezhet személyes konzultációra, aki onkológiai sebészeti megoldás előtt áll, és a kórház célja, hogy minél több életet lehessen megmenteni vagy meghosszabbítani a CRS+HIPEC műtétekkel is. Tóth Lajos Barna szakterületei közé tartoznak a gyomor-, máj-, hasnyálmirigy-, vastag- és végbéldaganatok, valamint a petefészek rosszindulatú elváltozásai, emellett laparoszkópos cardia tájéki, mellékvese- és egyéb hasüregi műtéteket is végez. Páciensei egyaránt értékelik szakmai alaposságát és emberi hozzáállását – azt, hogy minden esetben személyre szabottan, empátiával és reményt adó szemlélettel közelít a gyógyulni vágyókhoz.