október 15., szerda

Teréz névnap

Energiaellátás

21 perce

Szijjártó Péter: újra rekordot dönt a Magyarországra irányuló orosz földgázszállítás

Címkék#energiabiztonság#Szijjártó Péter#orosz#földgáz#rekord

Idén újra rekordot dönt a Magyarországra irányuló orosz földgázszállítás, amelynek kiesését a maradék infrastruktúra nem tudná hiánytalanul pótolni - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.

MW
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Oroszországi Energiahét című rendezvényen Moszkvában 2025. október 15-én

Forrás: MTI/KKM

Fotó: KKM

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy

 az orosz földgázszállítás idén már túllépte a hatmilliárd köbmétert, ami napi több mint 21 millió köbméternek felel meg.

Ez a gázszállítás kritikus fontosságú a magyar energiabiztonság szempontjából, ha ez kiesne valamilyen okból, azt a maradék infrastruktúra hiánytalanul nem tudná pótolni

– húzta alá.

Mi diverzifikált, több forrásból érkező energiaellátásban vagyunk érdekeltek, több forrásra és több útvonalra, nem pedig jól működő megbízható szállítási útvonalak kiiktatására van szükség

– folytatta.

Egy vezeték esetleges elzárása teljesen észszerűtlen, és a biztonságos energiaellátás szempontjából veszélyes döntés lenne

– tette hozzá.

