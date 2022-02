Vasárnap a délutáni óráktól délen, délnyugaton is szakadozik, csökken a felhőzet, a legtöbb helyen megszűnik a vegyes halmazállapotú csapadék, ugyanakkor gomolyfelhők másutt is képződhetnek. Az ország nagy részén számítani lehet több-kevesebb napsütésre. Éjszaka a gomolyfelhők nagyobb területen is összeállhatnak. Elszórtan várható kisebb havazás, hózápor.

Hétfőn a közepesen vagy erősen felhős ég mellett napos időszakok is várhatók. Szórványosan számítani lehet kisebb havazásra, hózáporokra, majd kelet, délkelet felől havas eső záporokra, záporokra is. A késő délutáni, esti óráktól északkelet felől fokozatosan csökken a csapadékhajlam.

Az északi, északkeleti szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik.

A hőmérséklet hajnalban általában -1 és -6 fok között alakul, de a szélcsendes, kevésbé felhős fagyzugos részeken hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 4 és 8 fok között várható, de a hosszabb ideig felhős, csapadékos délnyugati tájakon alacsonyabb értéket is mérhetnek.