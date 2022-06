A záporok, zivatarok egyre inkább kelet felé sodródnak, később keleten is csökken a felhőzet, legkésőbb a déli órákra ott is megszűnnek a csapadékgócok, ezt követően nem várható érdemi csapadék. Jellemzően fátyolfelhős, helyenként szűrt napsütéses időre számíthatunk, emellett gomolyfelhők is képződnek. A késő este a nyugati, északnyugati határszélre záporok, zivatarok sodródhatnak be. A nyugati, északnyugati szelet élénk széllökések kísérik, de zivatarok mentén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé hűl le a levegő.