Csütörtök

Fátyolfelhők szűrik a kellemes márciusi napsütést. Eső nem lesz. A déli szél is csak néha élénkül meg. A csúcshőmérséklet 20 fok körül alakul.

Péntek

A nap nagy részében marad a napos, fátyolfelhős időjárás. Estefelé északnyugat felől érkeznek vastagabb felhők, akkor a Kisalföldön már zápor is előfordulhat. A déli, délnyugati szél megélénkül. 19 és 24 fok közé erősödik a nappali felmelegedés, sőt délen akár nyári nap is lehet 25 fokos maximummal.

Szombat

Hidegfront okoz borongós, szeles időjárást. Az erősen felhős égből többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar is. Délután lassan csökken a felhőzet, az erős, olykor viharos északnyugati szél hatására. 15-17 fok köré csökken a hőmérséklet.

Vasárnap

Reggelre főleg délen ködfoltok képződnek, melyek a délelőtt folyamán feloszlanak. A derűs délelőtt után délután délnyugat felől újabb felhősödés kezdődik, de csak estétől érkezhet újabb csapadék. 13 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk.

Hétfő

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor. Erős, néhol viharos lesz az északnyugati szél, mellyel több fokkal hűvösebb levegő érkezik. A jövő hét közepére visszatérhetnek a talajmenti fagyok!

Forrás: koponyeg.hu