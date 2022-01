Most mécsesek égnek a negyedik kerületi társasház előtt, fekete zászlót tettek ki az első osztályos kisfiú emlékére, aki kedden halt meg, miután allergiás rohamot kapott egy tortától, amelyben mogyoró is volt. A kisfiú egyedüli gyermek volt a családban. A háznál szívszorító idézettel búcsúznak tőle, a szomszédokat is megrázták a történtek.

Egyikük azt mondta, igazi életvidám gyerek volt. Úgy tudni, a gyerek már az óvodában sem evett mogyorót tartalmazó ételeket.

A 7 éves kisfiú még az iskolában megtudta, hogy mogyoró volt a születésnapi tortában, pánikba esett és hányni kezdett

– a Tények információi szerint.

Más sajtóinformáció szerint azonban, az iskolában év elején ki kell tölteni egy kérdőívet, amiben az allergiákról, krónikus betegségről kell nyilatkozni a szülőknek. Az, hogy mégis kaphatott a tortából a kisfiú, azt jelentheti, hogy a szülők sem tudhattak arról, hogy allergiás a gyermekük a mogyoróra.

Fulladással, vérnyomáseséssel járó allergiás reakcióban egy előretöltött adrenalin tartalmú önadagoló „toll” ( Epipen Junior/Anapen Junior) használata menthet életet, melyet igazoltan súlyos allergiás betegek részére írhat fel az orvos. Ezt az injekciót anafilaxiás tünetek esetén azonnal, izomba kell beadni

– tanácsolja Magyar Gyermekmentő Alapítvány.

Hangsúlyozzák, ilyen esetben semmi más nem segít. A kalcium is teljesen hatástalan. Azonnal értesíteni kell a mentőket, orvost kell hívni.