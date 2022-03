Másfél év börtönt kapott a két embert is meggyilkoló kos gazdája. A férfi többször is a karámon kívül legeltette állatait a Veszprém megyei Szentgálon, az egyik több emberre is rátámadt. Felöklelt két helybelit, akik gombászni voltak az erdőben. A gazda büntetését most súlyosbították, mert már a tragikus támadás előtt szóltak neki, hogy az egyik kos emberekre támad, de ő nem tett semmit - derül ki a Tények riportjából.

