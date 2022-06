Előkerült az egyik 17 éves fiú holtteste Balatonaligánál június 7-én, kedden reggel, az azonosítás folyamatban van, közölte a veol.hu megkeresésére Orbán Zoltán, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Megvan a másik is holttest is, most találták meg a vízi rendőrök – tudta meg valamivel később a portál Nagyvári Márk horgásztól.

Az első fiatalt ő találta meg ma reggel, Balatonaliga előtt mintegy 200 méterrel. Mint mondta, még mindig a látottak hatása alatt van. Elmondása szerint mindkét fiatal holttestét feldobta a víz.

Mint arról korábban írtunk, szombat este két fiú Balatonaliga partjaitól 300-350 méterre elmerült a vízben. Harmadik társukkal együtt indultak be úszni a Balatonba, és már kifelé tartottak egy szörfdeszkába kapaszkodva, amikor ketten elmerültek. A harmadik fiatalnak egy csónakos segített partra jutni, miután meghallotta a segélykiáltásait. A rendőrség és a vízirendészet azonnal megkezdte a kutatást az eltűnt fiatalok után szonárral.

A szóvivő - pontosítva a korábbi adatokat a fiúkról - elmondta, hogy mindkét áldozat 17 éves volt, az egyikük bódvalenkei, a másikuk tornanádaskai.

A fiatalok elmerülése idején nem volt érvényben viharjelzés. Idegenkezűség nem merült fel, így az ügy kivizsgálása közigazgatási hatásági eljárás keretében zajlik - közölte a szóvivő.