Szörnyű titok derült ki a diósjenői lányok feltételezett gyilkosáról. Krisztián, a lányok másodunokatestvére elmesélte a Borsnak, hogy József lelkén még egy halál szárad. Krisztián testvérét, Ricsit ugyanis meggyanúsították még 2004-ben, hogy szerelmi viszonyt létesített az akkor 13 éves Szandival. József olyan haragra gerjedt, hogy elment a rendőrségre és feljelentette a férfit - írja a Bors.

Ricsi nem bírta elviselni a meghurcoltatást és öngyilkos lett.

Ahogy arról a Bors is beszámolt, a diósjenői családi ház kertjében emberi maradványokat találtak. A rendőrök feltételezik, hogy a 13 évvel ezelőtt eltűnt Krisztina vagy Alexandra holttestét találták meg. A lányok nevelőapját, Józsefet letartóztatták, őt gyanúsítják ugyanis a gyilkossággal.

Az RTL Híradó riportjából derült ki: a lányokról a nevelőapjuk a közösségi oldalára is töltött fel képet. Az eltűnésük előtt pedig állítólag még azzal is eldicsekedett a szomszédjának, hogy videófelvételt is készített róluk, miközben lefeküdt velük.

A nevelőapa egyik rokona azt mondta: a férfi nagyon goromba volt a lányokkal, különösen akkor, ha nem kapta meg, amit akart. Ezenkívül az is kiderült, hogy

a fiatalabbik lány - aki az eltűnésekor 14 éves volt - gyermeket is szült az eltűnése előtt. A kisfiú utóbb nevelőszülőkhöz került.

A lányok eltűnése után a nevelőapa állítólag igyekezett segíteni a rendőrök munkáját, majd Németországba ment dolgozni. Csak nemrég költözött haza a testvéréhez, ott fogták el a rendőrök a maradványok megtalálása után – derült ki az RTL riportjából.