A Bors információi szerint az illető mentősről már korábban is felmerült, esetleg tilosban jár munka közben, és azt gyanították, amellett, hogy volt olyan beteg, akit bántalmazott, megesett, hogy meg is lopta a bajba jutott embereket, akiken segítenie kellett volna. Úgy tudják, a férfi ellen ezért nyomozni kezdtek, a rendőrök pedig alig pár hete rajta is ütöttek a mentők egyik fővárosi központjában, ahonnan már a kapitányságra kísérték a rendőrök. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Borsnak elismerte, hogy valóban megtörtént a felháborító eset.

– A BRFK feljelentés alapján rendelt el nyomozást, amelyben egy férfit hallgattunk ki gyanúsítottként kifosztás, valamint bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában bűntett megalapozott gyanúja miatt – közölte a BRFK a Borssal. Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre szintén elismerte a történteket, de leszögezték: ilyen embernek nincs helye a mentősök között, hiszen ez a többi, tisztességes, az emberek életéért nap mint nap keményen harcoló mentős hírnevét is csorbítja.

– Bűncselekmény gyanúja miatt indult eljárás egy mentődolgozó ellen, a férfi munkaviszonya a mentőknél azonnali hatállyal megszűnt – szögezte le válaszában a feltett kérdéseinkre az Országos Mentőszolgálat sajtófőnöke, Győrfi Pál. Egyelőre a rendőrség nyomoz az ügyben, ha a gyanú beigazolódik, a mentőtiszt lopásért és bántalmazásért is felelhet.

– Ha a gyanú beigazolódik, a férfi a tettével a cselekmény sértettje mellett a 8500 becsületes mentődolgozónak is súlyos erkölcsi kárt okozott, többé nem lehet tagja a mentők közösségének – tette hozzá az OMSZ.

Győrfi Pál közölte: azonnali hatállyal menesztették kollégájukat Fotó: Czinege Melinda

Azt egyelőre nem tudni, hogy a mentős hány beteget károsított meg vagy bántalmazott, a nyomozás jelenleg is folyik, a rendőrség erre való tekintettel több információt nem árult el az üggyel kapcsolatban.