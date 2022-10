Ha akkor nem indultam volna hajnalban, akkor ő most is élne. Egy ember sokat hibázik az életében, de ez akkora ár volt, amit egy emberi életben nem lehet megfizetni. Három év hat hónapot kaptam ebből jogerősen, de ha belegondolok abba, hogy most a karomban tarthatnám akár a kicsit, vagy a párom mellett kelhetnék fel és...minden esetre én itt maradtam. És ezt nekem cipelnem kell magammal életem végéig