Rendhagyó értesítést kapott az Országos Mentőszolgálat kedden: ugyanis egy Pest megyei településre, tehéntámadás miatt riasztották őket.

Egy helyi gazdaságban ugyanis minden előzmény nélkül megvadult az egyik tehén:

a több mázsás állat először többször is nekirontott, majd meg is taposta a már ekkor megsérülő férfit, végül pedig rá is feküdt a magatehetetlenül földre zuhanó munkásra.

Bajtársaink perceken belül helyszínre értek és ellátást követően, súlyos sérülésekkel, kritikus állapotban szállították kórházba a beteget. Mielőbbi felépülést kívánunk, a mentésben résztvevőknek gratulálunk!

- közölte közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.

A Bors úgy tudja, hogy az ötvenéves családapa szerencséjére a munkatársak azonnal akcióba lendültek, nem hagyták magára a súlyosan sérült férfit, és amellett, hogy azonnal értesítették a mentősöket, végig a férfi mellett maradtak. Úgy tudni, hogy a kórházat már a helyszíni ellátás közben értesítették az esetről, akik így már felkészülten várták a mentőket és az érkező beteget.

Információik szerint a H. családot sokkolta, ami a családfővel történt, de mind a család, mind pedig a barátok bíznak a mindenki szerint erős férfi gyógyulásában.