Az oltás nyomait őrző vízátfolyások, sár, üszkös, fekete falak, kiégett ingatlanok látványa fogadott minket pénteken reggel. Több tűzoltó még dolgozott az egyik kiégett épületnél, azt mondták parázslik még valami, azt oltják vízzel - írja helyszíni riportjában a veol.hu.

Hebling Zsolt polgármester, Ferenczy Gábor alpolgármester és Báró Béla jegyző, akik a szörnyű este is a helyszínen tartózkodtak, most is döbbenten nézték a pusztítást, amire elmondásuk szerint még nem volt példa a településen. Hebling Zsolt polgármester felidézte, az alpolgármester hívta fel a figyelmét csütörtök este negyed nyolc körül a nagy szirénázásra, majd azonnal a helyszínre mentek.

–Két órán át, mialatt ott maradtunk mi is, megfeszített munkával oltották a tűzoltók a lángokat, melyek félelmetesek, többméteresek voltak. Az külön tragikus, hogy elhunyt valaki a tűzben, a történteket nagyon sajnáljuk, fogalmazott. Hozzátette, először még csak az ABC égett, de az erős északi szélben látszott, hogy a lángok átterjednek a szomszédos épületekre, köztük egy szépen felújított étteremre. Félő volt, hogy a lángok a nagy szélben elérik a nyaralókat, illetve az állandó lakosok házait is, de szerencsére nem így történt. Ami a későbbieket illeti, amiben tudnak, segítenek.

Ilyen a látvány a csütörtök esti tragikus tűz után.

Fotós: Kovács Erika / Forrás: veol.hu

– Egy ismerősöm hívott fel telefonon azzal este hét után, ha elég bátor vagyok, az autómat még ki tudom vinni a lángok mellől, ezt Borissza András, egy közelben lakó férfi mondta. Kiemelte, még mindig érzi az egyik fülén a perzselő hőséget, ugyanis a lángok közelében állt az autója, onnan vitte ki gyorsan biztonságos helyre. Ilyen szörnyű látványban még soha nem volt része.

Rettenetes volt, rettenetes volt!

– emlékezett.

Nevük mellőzésétr kérték, de

több helybeli is megszólalt: sajnálják az elhunyt férfit, aki 54 évet élt, jó szakács hírében állt, de különféle okok miatt kedvezőtlenül alakult a sorsa. Egy ismerősével együtt, az ABC mellett lakókocsiban lakott, és az emberek tudomása szerint ott keletkezhetett a tűz, ami átterjedt a vegyesboltra, onnan pedig a viharos szélben még tovább. A férfi a boltban poroltóval próbálta eloltani a lángokat, ez okozta a vesztét.

Szolgainé Soós Gabriella katasztrófavédelmi szóvivő azt mondta, 29 tűzoltó nyolc autóval oltotta a lángokat, munka közben egy megégett ember holttestére bukkantak. Az oltásnál a balatonfűzfői, pétfürdői, siófoki, veszprémi hivatásos és a balatonfüredi önkéntes tűzoltók dolgoztak, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, az ingatlanokból több gázpalackot is kivittek. A tűz okát tűzvizsgálati eljárás keretében derítik ki.