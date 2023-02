Egy Békés vármegyei kisebb település általános iskolájának tanárát gyanúsítják azzal, hogy megrontott egy 13 éves kislányt, a gyermeket ráadásul tulajdon nevelőapja kínálhatta fel a tanárnak – írja a pestisracok.hu oldal.

A portál megkereste az ügyben a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, illetve az illetékes főügyészséget. Mint megtudták, az érintett ügyben

két férfi letartóztatását rendelték el, gyermek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény miatt. Az Orosházi Rendőrkapitányság február 3-án vette őket őrizetbe.

„A nyomozás eddigi adatai szerint mindketten a nevelőapa 13 éves lánya sérelmére követtek el szexuális cselekményt. A rendőrkapitányság kezdeményezte mindkettőjük letartóztatását. A nyomozásról az eljárás érdekeire és a gyermekre tekintettel a rendőrség bővebb tájékoztatást nem ad” – írta a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Pesti Srácok kérdésére, míg a vármegyei főügyészség arról adott számukra tájékoztatást, hogy a Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója február 5-én és 6-án mindkét férfi letartóztatását elrendelte egy hónap időtartamra.

A lap leírta, hogy a történet annyira gyomorforgató, hogy a részletek elolvasását csak erős idegzetűeknek ajánlják. Az előzményekről kiemelték, hogy a Bite-ügy kapcsán egy olvasójuk kérdezte meg őket, van-e arról tudomásunk, hogy Békés vármegyében is lebukott egy pedofil történelemtanár,

konkrétan egy falusi általános iskola tanára, akit őrizetbe is vettek a rendőrök. Informátoruk meg is nevezte a települést, majd miután beszéltek, kiderült, komoly rálátása van az ügyre. Rokona gyermekei is ebbe az iskolába járnak.

„Elmondta, hogy az áldozat egy 13 éves kislány, akit az édesanyja a volt párjánál hagyott, évek óta a nevelőapával élt a gyermek. A férfi állítólag mentálisan zavart, komoly pszichés problémái vannak és az is felmerült, hogy ő maga is abuzálhatta a gyermeket, majd nemrég pénzért adta át testi örömök kiélésére a pedofil hajlamú tanárnak”

– írta a lap. Nem hivatalosan úgy értesültünk, a tanár más, az érintett iskolába járó diákoknak éjszakánként – nem szexuális tartalmú – üzeneteket írogatott.