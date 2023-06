Rengeteg fa dőlt az állatsimogató területére, alig megközelíthetővé téve azt. A cirkuszi sátrat is lerombolta a szélvihar. A 32 hektáron elterülő parkban a villamos felsővezetékeket is megszaggatta a szél, így áramuk sem volt − derült ki Richter József, a szafaripark vezetője által a közösségi oldalon közzétett videóból - írja a baon.hu.

A baon.hu telefonon érte el Richter Józsefet, aki elmondta, hogy szombat hajnaltól megfeszített erővel mintegy 80 munkatárs, barát, ismerős dolgozott azon, hogy 10 órától ismét megnyithasson a park. Elmondta, hogy

az orkán erejű szél mintegy 80 fát tövestől csavart ki a park területén, a legnagyobb károkat az állatsimogató területén szenvedték el, ahol kerítéseket zúztak szét a kidőlő fák, és a kifutók a vihar után életveszélyesek voltak. A park vezetője elmondta, hogy a mintegy 300 állat többsége épségben átvészelte a tomboló vihart, de sajnos egy lámacsikót és három kismalacot megöltek a kidőlő fák.

Az elefántok és a zsiráfok istállóban voltak, a kengurukat pedig fedett helyre menekítették, illetve a tigrisek is zárt helyen tartózkodtak, így nekik nem esett bajuk és szökés sem történt. Az alapító szerint a terület teljes megtisztítása napokig, de inkább hetekig is eltarthat. Richter József hangsúlyozta: nagyon sok munkájuk volt abban, hogy rendezett legyen a park, amit most kezdhetnek elölről, és a hatalmas összefogást méltatta, köszönetet mondva a sok érkező segítőnek és a rengeteg bátorító üzenetért, telefonhívásért.