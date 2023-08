Mert az autó

már 20 fokos külső hőmérsékletben 46 fokosra melegszik

30 fokban 62 fokosra hevül

36 fokos külső hőmérsékletnél 70 fokosra melegszik

ablakaiban hagyott öngyújtók felrobbannak

belsejében tárolt oldószer, hígító, alkoholtartalmú fertőtlenítő, egyéb gyúlékony folyadék párologni kezd, begőzöl, aztán te is…

ülésein a műanyag palack, üvegtárgy a nap sugarait nagyítóként összegyűjtheti, volt már autótüzünk ebből is, hidd el...

az agyvizünket is felmelegíti, meg a kutyádét is.