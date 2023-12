Ahogy arról korábban a Bors beszámolt, iskolai zaklatás miatt vetett véget az életének egy 15 éves fiú egy Kassához közeli községben. Roman depresszióval küzdött, a fiú apja büntetőfeljelentést tett a rendőrségen, a hatóságok nyomozsát indítottak. A fiatal telefonját a rendőrség lefoglalta, amiben egy búcsúlevelet is találtak. Ám a tragédia körül azóta sem csillapodtak a kedélyek. Az öngyilkosságot elkövetett fiú édesanyja a gyerek zaklatójának háza előtt lövöldözött - írja a Bors.

A 15 éves Roman november 20-án, a tanítási órák közti szünetben ment fel az általános iskola tetejére, ahonnan aztán leugrott. A tragédia előtt Roman édesanyja, Iveta is a helyszínre érkezett, aki próbálta lebeszélni fiát az ugrásról. Kérlelte, hogy ne tegye és megígérte, hogy keresnek neki másik iskolát, és sajnálja, hogy ezt nem tették meg már korábban. Az anya elmondta, hogy a fia egész végig a tető szélén állt, majd az egyik pillanatban széttárta karjait és leugrott. A 15 éves fiatal pontosan az édesanyja mellé zuhant a földre. A fiút súlyos sérülésekkel szállították kórházba, ahol mindent megtettek azért, hogy megmentsék az életét, ám fiatal szervezete feladta a harcot.

Amint megindult a rendőrségi nyomozás, kiderült, hogy a sümegi Pistikéhez hasonlóan a felvidéki fiatal is iskolai zaklatás áldozata volt.

Roman mesélt arról, hogy zaklatták. Megdöbbentett, amikor megtudtam, hogy lányok tették ezt. Elsősorban a külsejére tettek megjegyzéséket, a hajára, a ruhájára, sőt iskolai felszerelésére is. Olyan is előfordult, hogy tönkretették a ruháját, ha úgy tartotta kedvük. Amikor szóvá tettem ezt az iskolában, szinte semmi válasz nem érkezett

– mesélte dühösen a gyászoló édesapa, Dominik.

Apja szerint a zaklatás miatt Roman pszichiáterhez is járt, ahol gyógyszereket is kapott, ugyanis a fiú depresszióban szenvedett.

Még az utolsó pillanatokban sem hagyták békén: "Ugorj!" – kiabálták az öngyilkosságra készülő tininek

Osztálytársai videófelvételeket is készítettek Romanról közvetlenül azelőtt, hogy leugrott volna. A felvételen is hallatszik, hogy míg a fiú a tetőn tartózkodott, a gyerekek trágár kifejezéseket kiabáltak neki, sőt egy lány még ekkor is azt kiabálta neki, hogy „Roman, ugorj!”. A 15 éves fiú ügyében a rendőrség büntetőeljárást indított.

Az elmúlt hétvégén több mint százan kísérték utolsó útjára a fiút, egy héttel a tragédiát követően pedig az iskola is megszólalt a történtekkel kapcsolatban, amit a szülők kétkedve fogadtak.

Most lövöldözés miatt riasztották a rendőrséget a községbe, és mint kiderült, ennek is köze van Roman halálához.

A tini édesanyja, Iveta vasárnap, a temetés után rádöbbent, hogy örökre elveszítette egyetlen fiát, bánatában pedig meggondolatlan dologra szánta el magát.

Nem vagyok bűnöző vagy ilyesmi, nem is tudnék bántani senkit. De sajnos, butaságot követtem el

– mondta Iveta, Roman édesanyja, aki éjfél körül magához vette a gázpisztolyt, kiállt az utcára, fia osztálytársnőjének háza elé, majd leadott néhány lövést a levegőbe. Ő az a lány, aki a tragédia napján, amikor Roman még az iskola tetején állt, azt kiabálta neki, hogy ugorjon le.

A kiérkező rendőrök több töltényhüvelyt is találtak a helyszínen. A nő elmondása szerint senkit sem akart bántani. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.