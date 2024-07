Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy egy fiatal pár békében utazik haza, és ez történik. Móni volt a világ legjószívűbb embere, imádták a gyerekek és a felnőttek is. Csodásan mesélt, látszott, hogy a lelke is benne van. Rendszeresen vállalt mesemondóesteket, most is több ilyenen részt vett volna