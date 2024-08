Szabadon bocsájtották Cs. Györgyöt, azt a férfit, aki vélhetően brutális kegyetlenséggel végzett kedvesével Simsik Cynthiával közös családi otthonukba, majd fóliába tekerve elrejtette a testét.

Bár a férfi ellen több bizonyíték, sőt tanúvallomás is szól, a szlovák jog szerint, ha eljárási hiba történik, feltételesen szabadlábra helyezhető. Természetesen a tettes, aki korábbi nyomozó volt, ezt a jogi kiskaput ismerte és ki is használta,

így augusztus 8-án a Nagyszombati Kerületi Bíróság el is engedte - írja a Bors.

Simsik Cynthia magyar, illetve szlovák klubokban kézilabdázó kétgyermekes édesanya eltűnése, majd halálhíre sokkolta a közvéleményt. Simsik Tibor, a fiatal nő édesapja lapunknak elárulta, Cs. György már korábban is bántalmazta lányukat, aki kizárólag azért nem hagyta ott párját, mert az közös gyerekükkel, a kis Miával zsarolta őt. Tibor és felesége harcba kezdett: küzdenek az igazságért és Cynthia gyerekeiért. Ám most úgy tűnik, a kis Mia sorsa veszélybe kerülhet.

Nem hiszem el, hogy ez megtörténhetett! Kiengedték! Az nem lehet, hogy ez a gyilkos közöttünk járjon!

— mondta a Borsnak a meggyilkolt kézis édesapja, miután kijött a Nagyszombati Kerületi Bíróság augusztus 8-i tárgyalásáról, ahol Cs. György ügyét tárgyalták és jogerős döntést hoztak szabadlábra helyezéséről. Cs. György azzal érte el a szabadlábra helyezését, hogy egy eljárási hibára hivatkozott: 6-8 órával hamarabb korlátozták a jogait, mint azt hivatalosan lehetett volna. Simsik Tibor abban bízik, hogy még a börtön falainak elhagyása előtt előveszik a férfit egy korábban elkövetett bűne miatt, hogy újra kattanhasson csuklóján a bilincs.

Miát ma vettük volna magunkhoz, de így a jog szerint övé a felügyelet. Bele sem merek gondolni mit tehet, ha véletlenül hozzá kerül

— szörnyülködött Tibor, aki feleségével együtt retteg attól, hogy Cs. Györgyhöz kerüljön a 4 éves ártatlan kislány, aki még fel sem tudja fogni, hogy mi zajlik most körülötte. Az elhunyt kézis szülei továbbra is mindent megtesznek, hogy Dominik és Mia velük lehessen, sőt a harcban már egy ügyvéd is segíti őket. Tibor elszánt, de szüksége van támogatásra, ugyanis egyelőre még nem tudja miből fedezi a csillagászati összegű ügyvédi költségeket.