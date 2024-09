Amennyiben valaki az autójából videóz egy balesetet, akár 80 ezer forintot is fizethet a szabálysértésért. A kíváncsiság önmagában nem bűn, azonban az több szempontból is visszás, ha valaki videófelvételt készít a balesetről, és fel is tölti azt valamelyik közösségi platformra.

A felvétellel egyrészt akár kegyeletsértést is elkövethet, másrészt a videó készítője megsérti a KRESZ-t. A szabályzat kimondja ugyanis, hogy vezetés közben mobiltelefonnal videót vagy fényképet készíteni tilos.