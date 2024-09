Erdőtűz tombol Vas vármegyében - derül ki a vaol.hu cikkéből.

Csönge közelében csaptak fel a lángok, amit egyelőre nem sikerült eloltani.

A katasztrófa során több vad elpusztult; a tűzoltók jelenleg egy sertéstelepet próbálnak megvédeni a lángoktól, és a házak felé terjedést akadályozzák meg. Négy vármegye tűzoltói küzdenek a lángokkal, speciális gépeket vetettek be, több területet körbeszántással védenek.

Az erős szél nehezíti a munkálatokat, óriási a kár.

Forrás: Horváth Balázs / vaol.hu

A tűzoltók továbbra is nagy erőkkel oltják a lángokat Vönöck és Kenyeri között, Csönge térségében, ahol mintegy száz hektáron égett le száraz füves terület, ötven-hatvan hektáron pedig a hat méter magas fenyves is lángra kapott.

"A sárvári, a kapuvári, a pápai, a szombathelyi, a soproni, a körmendi, az ajkai, a zalaegerszegi, a veszprémi hivatásos, a celldömölki önkormányzati, a kenyeri, a nicki, a hosszúperesztegi, a celldömölki önkéntes tűzoltók és vízszállítók dolgoznak a lángok elfojtásán. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esetnél tartózkodik, ahol csoportirányítással végzik a munkálatokat. A helyszínre várnak erőgépeket, valamint a környező településekről lajtos kocsik is elindultak" - közölte a katasztrófavédelem.

A tűzoltók 17 gépjármű-fecskendővel, 6 vízszállító járművel és két erdőszerrel, és mintegy 120 fővel több oldalról jelenleg is oltják a lángokat.

A felderítést drónos jármű, az oltást pedig erőgépek, illetve lajtos kocsik is segítik - írja a vaol.hu a katasztrófavédelem közleményére hivatkozva.

"A tűzoltást a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. A környező települések lakosságának biztonsága érdekében katasztrófavédelmi mobil labor is a helyszínre érkezett, folyamatosan monitorozza a levegőbe jutó káros anyagok koncentrációját. A tűzoltók jelenleg a települést és egy közeli sertéstelepet is nagy erőkkel, vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, illetve védőszántásokkal védik a lángok betörésétől. Az oltást a felélénkülő szél is nehezíti, elhúzódó oltási munkálatokra kell számítani" - áll a közleményben.

Már kétszázötven hektárt érint a Csönge határában tomboló tűz, amelynek oltásán csütörtök dél óta dolgoznak megfeszített erővel a tűzoltók

- közölte a Vas vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.