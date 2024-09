8 éves kislány lopta el édesanyja autóját, hogy ellóghasson bevásárolni. A kislány több mint 16 kilométert vezetett egy bainbridge-i Target áruházig az Egyesült Államok-beli Ohio államban – írja a Bors.

A család vasárnap reggel vette észre, hogy kislányuk és terepjárójuk is eltűnt. A szomszéd házán lévő kamerafelvételeket visszanézve kiderült, hogy a kislány lopta el az autót, mindeközben rendőrségi bejelentés is érkezett egy vezető kislányról, majd a kocsiról is, amely már a Target parkolójában állt.