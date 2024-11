RÁK

Pénteken rengeteg pozitív energia áramolhat körülötted, emiatt a szokottnál is derűsebben reagálsz a hírekre, a többiekre. És most talán még egy elsőre negatívként értékelt információt is pozitívvá fordíthatsz, ha kicsit még nyitottabban és kreatívabban állsz a témához.