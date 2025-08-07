Félmeztelen, kalapácsos férfi rendezett közlekedési bosszúshow-t Csepelen

Az egyik autós, aki aztán a pólóját is leveti, valószínűleg fém ácskalapáccsal fenyegette a másik felet.

Az incidens egy általános iskola mellett történt, és bár zárva volt a nyári szünet miatt, a történtek idején egy utasokkal teli BKV-busz is érkezett a helyszínre, és a helyzet miatt kénytelen volt megállni.

