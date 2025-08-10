1 órája
Lezuhant egy férfi a Gellért-hegyről
Súlyos baleset történt vasárnap este a Gellért-hegyen. A sérült egy sziklára esett, ahonnan tűzoltók hozták le.
Alpinisták dolgoznak a Gellért-hegy meredek sziklafalán, a Sziklatemplom alatt
Forrás: MTI/MTVA Bizományosi
Fotó: Nagy Zoltán
A Gellért-hegyi sziklatemplom fölötti területről egy sziklára esett egy fiatal férfi vasárnap este – közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője.
Kiss Ádám elmondta: a fővárosi hivatásos tűzoltók a mentés során lementek a sziklára a férfihoz, aki eszméleténél volt, tudtak vele kommunikálni. A sérültet alpintechnikával, hordágyon vitték biztonságos területre, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak.
Krimi
- Természeti katasztrófák sora sújtja Olaszországot
- Tűz ütött ki a córdobai mecset-katedrálisban
- Riasztották a mentőhelikoptert, szorult helyzetbe került egy pár a kutyájával
- Háromszor próbálta meg eltenni láb alól férjét az ausztrál gombás gyilkos
- Helikopter csapódott be egy bárkába, halálos áldozatok is vannak (videó)