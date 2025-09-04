1 órája
Kiderült, hogyan végzett áldozatával Budapesten az amerikai nő gyilkosa
Befejezte a nyomozást a BRFK annak az amerikai nőnek az ügyében, akit 2024 novemberében egy ír férfi fojtott meg, holttestét pedig Szigliget közelében rejtette el.
Az eltűnt amerikai lánynak csak a holtteste került elő
Forrás: police.hu
A Budapesten megölt amerikai nő ügyében a BRFK befejezte a nyomozást – írja a Police.hu. Mint korábban a Magyar Nemzet is beszámolt róla, Mackenzie Elizabeth Michalskit a bulinegyedben látták élve utoljára 2024. november 5-én, a szállására már nem érkezett meg. Feltételezett gyilkosát még tavaly novemberben vették őrizetbe.
Gyanús körülmények, ír gyilkos
A rendőrség most kifejtette: eltűnésének bejelentését követően azonnal keresni kezdték a nőt. Egyre több gyanús körülmény merült fel, amelyek arra utaltak, hogy a turistaként Magyarországra érkezett nő bűncselekmény áldozatává válhatott. A budapesti rendőrök két nappal később elfogtak egy akkor 37 éves ír állampolgárt, akit emberölés bűntett gyanújával vettek őrizetbe.
Kihallgatása során a férfi beismerte, hogy megölte a nőt, de azt állította, hogy véletlen baleset történt intim együttlétük közben.
Azt is megmutatta a rendőröknek, hogy a bőröndbe rejtett holttestet hol ásta el egy erdőben Szigliget közelében. Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Életvédelmi Osztálya folytatott nyomozást.
Megszólalt a férfi, akinek a balatoni birtokán megtalálták az eltűnt amerikai lány holttestétElképesztő, amit a térfigyelő kamera rögzített a szigligeti erdőben, ahol megtalálták az eltűnt amerikai lány, Mackenzie Michalski holttestét. A rendőrség egy szóval sem említette, amit a terület tulajdonosa megtudott...
Szándékos gyilkosság?
Azt állapították meg, hogy az ír férfi egy belvárosi szórakozóhelyen kötött alkalmi ismeretséget későbbi áldozatával. Közös megegyezéssel mentek fel a férfi bérelt lakásába a VII. kerületben,
ahol az elkövető megkötözte, majd szándékosan megfojtotta a nőt.
Felvételeket is készített magatehetetlen áldozatáról, amit a rendőrök megtaláltak a mobiltelefonján. Az életvédelmi nyomozók a gyanúsított internetes keresési előzményeit is ellenőrizték. Kiderült, hogy a férfi rákeresett, hogy a budapesti rendőrség hogyan kezeli az eltűnési ügyeket, hol vannak térfigyelő kamerák a fővárosban, valamint hogy egy erdőben a vaddisznók megeszik-e a holttestet.
A gyanúsított a büntetőeljárás során végig letartóztatásban volt.
Hátborzongató: a meggyilkolt amerikai lány szülei elárulták, amit megtudtak a lányuk halálárólA szülők szerint nem véletlen baleset, hanem szándékos gyilkosság történt. Azt is elmondták: sokat jelentett nekik az a szeretet és a rendőrség munkája, amit Magyarországon tapasztaltak.
A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.
Krimi
- Nincs magyar áldozata a lisszaboni tragédiának – frissült (videó)
- Kisiklott egy siklóvasút Lisszabonban, sok a halott (videó)
- Csak másnap jelentette az apa, hogy meghalt a két hónapos gyermeke
- Gérard Depardieu ellen vádat emeltek nemi erőszak miatt
- Afganisztáni földrengés: 1400 fölé emelkedett a halálos áldozatok száma