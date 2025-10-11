október 11., szombat

Csónakbaleset

56 perce

Bebizonyosodott, amitől mindenki rettegett, azonosították a Püspökladánynál talált holttestet

Címkék#egyetemista#holttest#csónakbaleset

A halőrök egy holttestre bukkantak pénteken a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna püspökladányi szakaszán. A kérdés csak az volt, hogy a szeptember 30-ai csónakbalesetben eltűnt debreceni egyetemista holtteste-e vagy sem.

Munkatársunktól

Ahogy beszámoltunk róla, szeptember 30-án 15 óra körül felborult egy csónak négy emberrel a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán. Hárman kijutottak a partra, azonban a csónakbaleset után a Debreceni Egyetem egyik PhD-hallgatója eltűnt a vízben. Keresését a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, a hivatásos tűzoltók közül a püspökladányi és karcagi egységek érkeztek a területre, az önkéntesek közül a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület és két szabolcsi csapat, a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület, valamint a Felső-Tiszavidéki Búvár- és Mentő Egyesület.

Csónakbaleset a Hortobágy-Berettyón, eltűnt egy debreceni egyetemista, csak a holtteste került elő.
Csónakbaleset a Hortobágy-Berettyón: tíz napig keresték a vízben a debreceni egyetemistát
Fotó: Tóth Imre / Hajdú-Bihari Napló

A csónakbaleset után azonnal megkezdődött a keresés

Dr. Papp István korábban portálunknak elmondta, hogy két csónakkal, szonárral kutattak át egy körülbelül 10–13 kilométeres szakaszt a zsiliprendszertől, de nem találtak a mederfenéken semmit.

Ez egy mesterséges, hosszú és egyenes csatorna, jóval lejjebb vannak csak kanyarok rajta. A csónakbaleset egy vészelzáró zsilipnél történt, ahol átbukik a víz, és egy nagyon erős szívóhatást fejt ki. Gyakorlatilag ez okozhatta a bajt. Beszippanthatta az örvény a csónak orrát, ami valószínűleg megtelt vízzel, talán fel is borult, és beleestek a vízbe mind a négyen

 – részletezte a Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület alelnöke. A Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője közösen szálltak vízre szeptember 30-án, halbiológiai vizsgálatot végeztek, amikor balesetet szenvedtek.

Pénteken arról értesült a haon.hu, hogy holttestet találtak a Hortobágy-Berettyón. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint halőrök tettek bejelentést péntek délelőtt, miszerint a főcsatorna püspökladányi szakaszán találtak egy elhunyt férfit. A szemle és a holttest azonosítása akkor még tartott, szombat délelőttre azonban már bizonyossá vált, hogy a férfi a csónakbaleset áldozata – számolt be a szomorú fejleményről a Hajdú Online.

 

