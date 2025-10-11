Bebizonyosodott, amitől mindenki rettegett, azonosították a Püspökladánynál talált holttestet

Ahogy beszámoltunk róla, szeptember 30-án 15 óra körül felborult egy csónak négy emberrel a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán. Hárman kijutottak a partra, azonban a csónakbaleset után a Debreceni Egyetem egyik PhD-hallgatója eltűnt a vízben. Keresését a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, a hivatásos tűzoltók közül a püspökladányi és karcagi egységek érkeztek a területre, az önkéntesek közül a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület és két szabolcsi csapat, a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület, valamint a Felső-Tiszavidéki Búvár- és Mentő Egyesület.

Csónakbaleset a Hortobágy-Berettyón: tíz napig keresték a vízben a debreceni egyetemistát

Fotó: Tóth Imre / Hajdú-Bihari Napló

A csónakbaleset után azonnal megkezdődött a keresés

Dr. Papp István korábban portálunknak elmondta, hogy két csónakkal, szonárral kutattak át egy körülbelül 10–13 kilométeres szakaszt a zsiliprendszertől, de nem találtak a mederfenéken semmit.

Ez egy mesterséges, hosszú és egyenes csatorna, jóval lejjebb vannak csak kanyarok rajta. A csónakbaleset egy vészelzáró zsilipnél történt, ahol átbukik a víz, és egy nagyon erős szívóhatást fejt ki. Gyakorlatilag ez okozhatta a bajt. Beszippanthatta az örvény a csónak orrát, ami valószínűleg megtelt vízzel, talán fel is borult, és beleestek a vízbe mind a négyen

– részletezte a Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület alelnöke. A Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője közösen szálltak vízre szeptember 30-án, halbiológiai vizsgálatot végeztek, amikor balesetet szenvedtek.