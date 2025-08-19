augusztus 19., kedd

Áramszünet

1 órája

Hoppá! Áram nélkül kell felkészülni a Nemeti Ünnepre nagyon sok háztartásban

Címkék#áramszünet#Opus Titász#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt augusztus 19-én, kedden. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.

Szon.hu

Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás kedden, az Augusztus 20-i Nemzeti Ünnep előtt. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

áramszünet, karbantartás
Fennakadás várható az áramszolgáltatásban, sok háztartásban lesz áramszünet
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Nyíregyháza

  • Augusztus 19., kedd 8.00-tól 16.00-ig: 

Pompás út HRSZ:02124/44.
Pompás út HRSZ:02124/45.
Ékes utca HRSZ:02124/49.
Ékes utca HRSZ:02124/43/A
Ékes utca HRSZ:02124/43/B
Ékes utca HRSZ:02124/50.
Ékes utca HRSZ:02124/51.
Pompás út HRSZ:02124/25.
Pompás út HRSZ:02122/105.
Pompás út HRSZ:02124/31.
Pompás út HRSZ:02124/38.
Pompás út HRSZ:02122/103.
Pompás út Hrsz.:02124/39.
Pompás út HRSZ:01877/124.
Pompás út HRSZ:01877/113.
Pompás út HRSZ:01877/112.
Pompás út HRSZ:01877/115.
Pompás út HRSZ:01877/116.
Pompás út HRSZ:01877/117.
Pompás út HRSZ:01877/118.
Pompás út HRSZ:01877/121.
Hrsz. HRSZ:01877/119.
Hrsz. HRSZ:01877/118.
Pompás út HRSZ:02124/41/B
Ékes utca HRSZ:02124/42/B
Pompás út HRSZ:02124/46.
Hrsz. HRSZ:01877/119.
Pompás út Hrsz.:01877/125.
Borostyán utca 28342/1 hrsz
Barzó utca HRSZ:28340/3.
Virágfürt utca HRSZ:28386/2.
Hrsz. HRSZ:02110/91.
Holdfény utca HRSZ:02110/128.
Holdfény utca HRSZ:02110/129.
Holdfény utca HRSZ:02110/93.
Holdfény utca 9-11 HRSZ:02110/125.
Napkorong utca HRSZ:02110/58.
Hrsz. HRSZ:02108/21.
Napkelte utca
Napkelte utca HRSZ:02110/115.
Napkelte utca HRSZ:02110/23.
Mezsgye utca 02110/90 HRSZ
Mezsgye utca HRSZ:02110/27.
Virágfürt utca 28320 hrsz
Kincskereső utca 4.
Kincskereső utca HRSZ:28294/11.
Tujafa utca 28448 hrsz
Móra Ferenc köz 20.
Móra Ferenc köz HRSZ:28300/9.
Móra Ferenc köz HRSZ:28300/8.
Móra Ferenc köz HRSZ:28300/6.
Móra Ferenc köz HRSZ:28304/5.
Tujafa köz HRSZ:28447/3.
Tujafa köz HRSZ:28446/7.
Tujafa köz HRSZ:28447/4.
Tujafa köz HRSZ:28446/1.
Tujafa köz HRSZ:28446/3.
Móra Ferenc utca HRSZ28410/5.
Tujafa köz HRSZ:28446/5.
Virágfürt utca 46.
Móra Ferenc utca 24.
Móra Ferenc utca HRSZ:28413/2.
Móra Ferenc utca HRSZ:28294/12.
Tujafa köz HRSZ:28442/2.
Hrsz. HRSZ:28053/3.
Hrsz. HRSZ:28080/3.
Hrsz. HRSZ:28093/10.
Verőfény utca Hrsz:28062/4.
Verőfény utca HRSZ:28064/7.
Verőfény utca HRSZ:28060/3.
Pompás út 28094/4.
Pompás út HRSZ:28122/2.
Pompás út HRSZ:28094/16.
Pompás út Hrsz.:28122/6.
Pompás út Hrsz.:28122/7.
Világos utca 1/B.
Világos utca HRSZ:02122/122.
Világos utca HRSZ:02122/123.
Pirkadat utca HRSZ:02116/11.
Pirkadat utca HRSZ:02116/133.
Pirkadat utca HRSZ:02108/80.
Napkorong utca HRSZ:02116/126.
Pirkadat utca HRSZ:2116/87.
Pirkadat utca Hrsz.:02110/131.
Pirkadat utca Hrsz.:02110/131.
Világos utca Pirkadat sarok
Világos utca HRSZ 02110/63.
Világos utca HRSZ:02122/88.
Móra Ferenc köz 8 – 28304.
Móra Ferenc köz 15 – 15.
Barzókert utca 4 – 4.
Moha utca 26 – 48.
Moha utca 19 – 37.
Kincskereső utca 6 – 14.
Világos tanya 20 – 20.
Zsurló utca 26 – 40.
Zsurló utca 39 – 61.
Pirkadat utca 6 – 2116.
Pirkadat utca 3 – 13.
Mezsgye utca 8 – 2110.
Mezsgye utca 11 – 21.
Mályva utca 34 – 62.
Mályva utca 27 – 53.
Díszes utca 6 – 6.
Díszes utca 5 – 5.
Pompás út 2 – 28114.
Pompás út 1 – 9007.
Napsugár utca 2 – 14.
Napsugár utca 3 – 9.
Borostyán utca 2 – 12.
Borostyán utca 3 – 15.
Verőfény utca 23 – 23.
Szép utca 3 – 3.
Pompás utca 52 – 52.
Pompás utca 9 – 9.
Napkorong utca 2 – 2116.
Napkorong utca 3 – 39.
Virágfürt utca 2 – 62.
Virágfürt utca 1 – 59.
Napkelte utca 2 – 2110.
Napkelte utca 7 – 15.
Borostyán utca 10 – 16.
Borostyán utca 1 – 51.
Holdfény utca 6 – 18.
Holdfény utca 1 – 13.
Tujafa köz 4 – 18.
Ékes utca 8 – 8.
Ékes utca 5 – 5.
Világos utca 2 – 50.
Világos utca 1 – 39.
Babér utca 6 – 14.
Vackor utca 2 – 10.
Vackor utca 1 – 11.
Móra Ferenc utca 8 – 28304.
Móra Ferenc utca 5 – 28319.
Ékes utca 14 – 14.
Ékes utca 3 – 11.

Áramszünet vármegyénkben

Újfehértó

  • Augusztus 19., kedd 8.00-tól 16.00-ig: 

Hrsz. HRSZ:1722.
Tábornok utca HRSz0122/42.
Tábornok utca HRSZ:0120/23.
Vadas tag 99 – 99.
Bem Apó út 92 – 134.
Bem Apó út 93 – 147.
Farkasnyári utca 40 – 178.
Farkasnyári utca 47 – 183.
Tábornok utca 2 – 6.
Tábornok utca 1 – 5.

Tiszaszalka

  • Augusztus 19., kedd 8.00-tól 15.30-ig: 

Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 12 – 32.
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 9 – 13.
József Attila utca 2 – 42.
József Attila utca 1 – 41.
Ravatalozó 2 – 2.
Béke utca 1 – 1.
Balázs Ferenc utca 2 – 24.
Balázs Ferenc utca 1 – 17.

Gulács

  • Augusztus 19., kedd 8.00-tól 15.30-ig: 

Hrsz. HRSZ:064/3.
Hrsz. HRSZ:0176/8.
Hrsz. HRSZ:020/3 Szarka tanya mellett
Szarka-Tanya HRSZ:024/3.
Szabadság utca 105/A
Külterület HRSZ:0197/2.
Hrsz. HRSZ:0262/1.
Hrsz. Hrsz:250/3.
Tisza utca 4 – 200.
Tisza utca 3 – 123.
Táncsics Mihály utca 4 – 6.
Táncsics Mihály utca 1 – 5.
Petőfi-Major 66 – 66.
Béke utca 2 – 200.
Béke utca 3 – 15.
Alkotmány utca 2 – 24.
Alkotmány utca 1 – 63.
Szabadság utca 2 – 152.
Szabadság utca 1 – 151.
József Attila utca 4 – 78.
József Attila utca 3 – 25.
Ady Endre utca 4 – 4.
Ady Endre utca 3 – 3.
Honvéd utca 3 – 11.
Rákóczi Ferenc utca 2 – 66.
Rákóczi Ferenc utca 1 – 51.
Rákóczi utca 28 – 46.
Rákóczi utca 9 – 45.
Petőfi Sándor utca 2 – 2.
Petőfi Sándor utca 1 – 1.

Tiborszállás

  • Augusztus 19., kedd 8.30-tól 15.00-ig: 

Halmos Tanya 3 – 3.


 

