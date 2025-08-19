Hoppá! Áram nélkül kell felkészülni a Nemeti Ünnepre nagyon sok háztartásban

Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás kedden, az Augusztus 20-i Nemzeti Ünnep előtt. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Fennakadás várható az áramszolgáltatásban, sok háztartásban lesz áramszünet

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Nyíregyháza

Augusztus 19., kedd 8.00-tól 16.00-ig:

Pompás út HRSZ:02124/44.

Pompás út HRSZ:02124/45.

Ékes utca HRSZ:02124/49.

Ékes utca HRSZ:02124/43/A

Ékes utca HRSZ:02124/43/B

Ékes utca HRSZ:02124/50.

Ékes utca HRSZ:02124/51.

Pompás út HRSZ:02124/25.

Pompás út HRSZ:02122/105.

Pompás út HRSZ:02124/31.

Pompás út HRSZ:02124/38.

Pompás út HRSZ:02122/103.

Pompás út Hrsz.:02124/39.

Pompás út HRSZ:01877/124.

Pompás út HRSZ:01877/113.

Pompás út HRSZ:01877/112.

Pompás út HRSZ:01877/115.

Pompás út HRSZ:01877/116.

Pompás út HRSZ:01877/117.

Pompás út HRSZ:01877/118.

Pompás út HRSZ:01877/121.

Hrsz. HRSZ:01877/119.

Pompás út HRSZ:02124/41/B

Ékes utca HRSZ:02124/42/B

Pompás út HRSZ:02124/46.

Pompás út Hrsz.:01877/125.

Borostyán utca 28342/1 hrsz

Barzó utca HRSZ:28340/3.

Virágfürt utca HRSZ:28386/2.

Hrsz. HRSZ:02110/91.

Holdfény utca HRSZ:02110/128.

Holdfény utca HRSZ:02110/129.

Holdfény utca HRSZ:02110/93.

Holdfény utca 9-11 HRSZ:02110/125.

Napkorong utca HRSZ:02110/58.

Hrsz. HRSZ:02108/21.

Napkelte utca

Napkelte utca HRSZ:02110/115.

Napkelte utca HRSZ:02110/23.

Mezsgye utca 02110/90 HRSZ

Mezsgye utca HRSZ:02110/27.

Virágfürt utca 28320 hrsz

Kincskereső utca 4.

Kincskereső utca HRSZ:28294/11.

Tujafa utca 28448 hrsz

Móra Ferenc köz 20.

Móra Ferenc köz HRSZ:28300/9.

Móra Ferenc köz HRSZ:28300/8.

Móra Ferenc köz HRSZ:28300/6.

Móra Ferenc köz HRSZ:28304/5.

Tujafa köz HRSZ:28447/3.

Tujafa köz HRSZ:28446/7.

Tujafa köz HRSZ:28447/4.

Tujafa köz HRSZ:28446/1.

Tujafa köz HRSZ:28446/3.

Móra Ferenc utca HRSZ28410/5.

Tujafa köz HRSZ:28446/5.

Virágfürt utca 46.

Móra Ferenc utca 24.

Móra Ferenc utca HRSZ:28413/2.

Móra Ferenc utca HRSZ:28294/12.

Tujafa köz HRSZ:28442/2.

Hrsz. HRSZ:28053/3.

Hrsz. HRSZ:28080/3.

Hrsz. HRSZ:28093/10.

Verőfény utca Hrsz:28062/4.

Verőfény utca HRSZ:28064/7.

Verőfény utca HRSZ:28060/3.

Pompás út 28094/4.

Pompás út HRSZ:28122/2.

Pompás út HRSZ:28094/16.

Pompás út Hrsz.:28122/6.

Pompás út Hrsz.:28122/7.

Világos utca 1/B.

Világos utca HRSZ:02122/122.

Világos utca HRSZ:02122/123.

Pirkadat utca HRSZ:02116/11.

Pirkadat utca HRSZ:02116/133.

Pirkadat utca HRSZ:02108/80.

Napkorong utca HRSZ:02116/126.

Pirkadat utca HRSZ:2116/87.

Pirkadat utca Hrsz.:02110/131.

Világos utca Pirkadat sarok

Világos utca HRSZ 02110/63.

Világos utca HRSZ:02122/88.

Móra Ferenc köz 8 – 28304.

Móra Ferenc köz 15 – 15.

Barzókert utca 4 – 4.

Moha utca 26 – 48.

Moha utca 19 – 37.

Kincskereső utca 6 – 14.

Világos tanya 20 – 20.

Zsurló utca 26 – 40.

Zsurló utca 39 – 61.

Pirkadat utca 6 – 2116.

Pirkadat utca 3 – 13.

Mezsgye utca 8 – 2110.

Mezsgye utca 11 – 21.

Mályva utca 34 – 62.

Mályva utca 27 – 53.

Díszes utca 6 – 6.

Díszes utca 5 – 5.

Pompás út 2 – 28114.

Pompás út 1 – 9007.

Napsugár utca 2 – 14.

Napsugár utca 3 – 9.

Borostyán utca 2 – 12.

Borostyán utca 3 – 15.

Verőfény utca 23 – 23.

Szép utca 3 – 3.

Pompás utca 52 – 52.

Pompás utca 9 – 9.

Napkorong utca 2 – 2116.

Napkorong utca 3 – 39.

Virágfürt utca 2 – 62.

Virágfürt utca 1 – 59.

Napkelte utca 2 – 2110.

Napkelte utca 7 – 15.

Borostyán utca 10 – 16.

Borostyán utca 1 – 51.

Holdfény utca 6 – 18.

Holdfény utca 1 – 13.

Tujafa köz 4 – 18.

Ékes utca 8 – 8.

Ékes utca 5 – 5.

Világos utca 2 – 50.

Világos utca 1 – 39.

Babér utca 6 – 14.

Vackor utca 2 – 10.

Vackor utca 1 – 11.

Móra Ferenc utca 8 – 28304.

Móra Ferenc utca 5 – 28319.

Ékes utca 14 – 14.

Ékes utca 3 – 11.